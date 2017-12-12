Çok Yer Kaplayan 6 Uygulama ve Alternatifi!
Android'li telefonunuzda boş alanı tüketen uygulamalar ve bunlar için en iyi alternatifler... Yazımızda.
"Depolama alanı yetersiz" mesajları, sadece sorunsuz bir deneyim bekleyen birçok Android kullanıcısının canını sıkmaya yetiyor. Telefonu temizlemek zorunda kalmak, fazlasıyla sıkıcı bir iş ancak günümüzde birçok telefonun depolama alanı, hala kısıtlı.
Android'li cihazınızda en çok yer kaplayan şey ise genellikle uygulamalar. Özellikle popüler uygulamalar, düşündüğünüzden çok daha fazla yer kaplayabiliyor. Aşağıda bu uygulamaların kapladığı alanı ve yerine kullanabileceğiniz küçük boyutlu alternatifleri sizlerle paylaşıyoruz. Bu uygulamalar sadece depolama alanından değil, genellikle RAM'den de tasarruf etmenizi sağlayacak.
1. Chrome (70 MB)
PC kullanıcıları Chrome'un Windows'ta bolca kaynak tüketebildiğini biliyor. Tarayıcının Android sürümü de açgözlü bir karaktere sahip. Chrome'un bellekteki boyutu cihazdan cihaza değişse de uygulama boyutu olarak en büyüklerinden bir tanesi.
Alternatif: Opera Mini (13-20MB)
Google Play'de iki Opera Mini uygulaması bulunuyor. Bunlardan bir tanesi beta etiketiyle gelse de, aralarında çok fark yok. İki uygulama da Android O'yu destekliyor ve Chrome uygulamasından çok daha küçükler.
Google Play'den indirin: Opera Mini, Opera Mini beta
2. Facebook (69MB)
Android'deki en popüler uygulamalardan biri olan Facebook, o kadar popüler ki bazı cihazlarda yüklü olarak geliyor. Uygulamanın kendisi 69MB civarında olsa da sorun, zamanla şişmesi. Ara sıra kullansanız bile Facebook'un cihazınızda kapladığı alan 250MB'a kadar çıkabiliyor.
Alternatif: Facebook Lite (5MB)
Facebook hesabınızı desteklenmeyen, üçüncü parti uygulamalarla yönetmek sizi biraz rahatsız edebilir. Neyse ki Facebook'un resmi Lite uygulaması var. Bu uygulama hem çok daha küçük, hem de veri tasarrufuna odaklanıyor.
Google Play'den indirin: Facebook Lite
3. Microsoft Word (92MB)
Microsoft'un Office uygulamaları, çoğu Android kullanıcısı tarafından tercih ediliyor. Bunun nedeni uygulamaların tanıdık görünmesi ve çoğu dosya türüyle uyumlu olması. Ancak Android'deki Microsoft Office uygulamaları, rakiplerinden çok daha büyükler. Örneğin Word'un boyutu 92MB. Peki yerine hangi uygulamayı kullanabilirsiniz?
Alternatif: Google Docs (25MB)
Google Play Store'da birçok ücretsiz ofis uygulaması var ancak tam donanımlı bir paket yerine uygulamaları tek tek indirmeyi tercih ediyorsanız, Google'ın uygulamaları size göre. Docs, Sheets gibi uygulamaların her biri 25MB civarındalar.
Google Play'den indirin: Google Docs
4. PicsArt (73MB)
PicsArt, popüler fotoğraf düzenleme uygulamalarından bir tanesi. Aynı zamanda da en büyüklerinden biri. Birçok işlev sunan uygulamayı büyük yapan en önemli neden, sunduğu sosyal işlevler.
Alternatif: Pixlr (32MB)
Google Play'de Editörün Seçimi olarak listelenen uygulama, büyük boyutlu rakipleri kadar iyi. Uygulamada kolaj işlevleri, dengeleme ayarlamaları ve birçok filtre bulunuyor. Resimlerin üzerine metin yerleştirmeniz de mümkün.
5. Facebook Messenger (113MB)
Facebook Messenger'ı kullanmak için ayrı bir uygulama indirmek, telefonunda boş alan sıkıntısı çekenler için sinir bozan bir sorun. Sadece mesajlaşmak için kullandığınız bir uygulamanın 113MB alan kaplaması, birçok kullanıcıyı alternatiflere yöneltiyor. Neyse ki burada da Facebook'un kendi sunduğu, çok daha küçük bir alternatif var.
Alternatif: Messenger Lite (17MB)
Messenger Lite, 17MB'lık boyutuyla çok ama çok daha küçük ve orijinal uygulamanın sunduğu işlevlerin çoğunu sunuyor. Videolu görüşme işlevi ve Giphy, Uber gibi seklentileri desteklemiyor olsa da, bu ek işlevler için neredeyse 100MB tasarruf ediyorsunuz.
Google Play'den indirin: Messenger Lite
6. Microsoft Outlook (71MB)
Outlook, Microsoft'un exchange sunucularını kullananlar için bir numaralı tercih. Ancak uygulamanın sadece kendisi bile 71MB yer kaplıyor. Epostalarınızı kontrol ettikçe kaydedilen veriler ve önbellek boyutu, bunun üzerine ekleniyor.
Alternatif: Aqua Mail (18MB)
Gmail, Outlook, Yahoo ve diğerlerini destekleyen Aqua, Outlook'un dörtte biri boyutunda. Tek dezavantajı, bazı işlevleri Premium uygulaması üzerinde sunması. Ancak ücretsiz sürümü de oldukça yeterli.
Google Play'den indirin: Aqua Mail (ücretsiz), Aqua Mail Premium (38,99 dolar)
Zeynel A. Öztürk
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