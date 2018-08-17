Çoklu Görevde Pil Ömrünü Uzatan Uygulama
Bu yeni uygulama, Android'de iki uygulamayı aynı anda kullandığınızda pil ömrünü uzatacağını iddia ediyor!
Pil ömrü, en iyi telefonların bile çözemediği sorunların başında geliyor. Telefonda çoklu görev işlevlerini kullanıyorsanız, durum biraz daha kötüleşebiliyor. Araştırmacılar ise pil kullanımını biraz olsun iyileştirecek yazılımsal bir çözüm için çalışıyorlar.
Geliştirilmekte olan ancak henüz indirilmeyen uygulama MultiDroid, OLED ekranlı Android telefonlarda belirli bölgelerin parlaklığını azaltarak pil ömrünü artırmaya çalışıyor. Yazılım, ekranın kritik olmayan bölgelerinin parlaklığını dinamik olarak azaltıyor. Parlaklığın hangi bölgelerde azaltılacağı, uygulamaya göre ve belirli bir bölgeyi ne kadar uzun süre boş bıraktığınıza göre değişiyor.
Uygulama, pil tüketimini normale kıyasla yüzde 10 ile yüzde 25 arasında düşürebiliyor. Fark çok büyük olmasa da, eve dönerken pilin tükenmesiyle, pilin evde bitmesi arasındaki süreyi karşılayabilir. MultiDroid şu an indirilmeye sunulmuyor ve ne zaman sunulacağı bilinmiyor. LCD ekranlar, arka aydınlatma kullandıkları için bu uygulamadan faydalanamıyor.
Yine de gelecekte ekranda iki şey birden yaparken tasarruf edeceğimizi bilmek güzel.
Zeynel A. Öztürk
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