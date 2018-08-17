Çoklu Görevde Pil Ömrünü Uzatan Uygulama

Bu yeni uygulama, Android'de iki uygulamayı aynı anda kullandığınızda pil ömrünü uzatacağını iddia ediyor!

Çoklu Görevde Pil Ömrünü Uzatan Uygulama

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