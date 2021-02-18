Çöldeki Dev Megafonun Gizemi Çözülemiyor: Nereden Geldi, Kim Getirdi?

ABD'deki Mojave Çölünde yıllardır atıl olarak duran ve ne işe yaradığı bilinmeyen, kimin ne zaman oraya koyduğu bir türlü çözülemeyen dev bir megafon duruyor. Peki bu megafonun gizemi ne?

Mojave çölündeki gizemli dev megafon

California'daki Mojave Çölü'nün ortasında, hayalet kasaba Crucero'nun hemen dışında, kayalık bir tepenin üzerinde, içinde artı işareti bulunan dev bir paslı "megafon" bulunuyor. Paslanmış megafon büyük olasılıkla onlarca yıldır orada duruyor. 2,4 metre uzunluğundaki metal koni oldukça büyük ve onu oraya koymak için çok çaba sarf edilmiş olması gerekli. Peki bunu kim, neden yaptı? İşin garip tarafı işte burada başlıyor.

Pek çok insan akıl yürütüyor olsa da, bu sorunun yanıtını kimse gerçekten bilmiyor. Kimileri her zaman olduğu gibi uzaylıları hedef gösteriyor. Megafonun bir ucu büyük ihtimalle Chemehuevi halkı tarafından yüzlerce yıl önce kayaya oyulmuş petrogliflerin bulunduğu bir tepeye işaret ediyor.

CampsitePhotos'un kurucusu Eric Edwards bir blog gönderisinde, "Gizemi kimse çözemiyor, ancak bir açıklamaya göre, kimyasal silah testleriyle ilgili olabilir" diyor. Bu tür testler, 1940'lar ve 50'lerde Mojave Çölü'nde gerçekleştirilmişti.

Kasım 1943'te ABD Donanması, Inyokern kasabası yakınlarında bir test istasyonu kurdu. Kod adı "Project Camel" olan ve Manhattan Projesi ile iş birliği yapan site, roket ve uçak silahları üretmek için kullanıldı. Test edilen B-29 Superfortress bombardıman uçakları, sonrasında Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atmak için kullanıldı.

Bu nedenle, bir test yapılmadan önce personeli uyarmak için kullanılan bir siren düzeneği olabileceği düşünülüyor. Bununla birlikte, Idaho Eyalet Üniversitesi'nde tarih profesörü olan Sarah Robey bundan şüphe ediyor. "Soğuk Savaş'ın başlarındaki siren tasarımlarının neredeyse hepsi dikdörtgen bir ağza sahipti, 2. Dünya Savaşı dönemi hava saldırısı sirenleri de öyle görünmüyor" diyor.

Kısacası, biri öne çıkıp bunun neden yapıldığını açıklamazsa veya internet dedektifleri bir şey keşfedemezse, Mojave Megafonu Gizemi sırlarını korumayı sürdürecek.

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