Command & Conquer Remastered İçin Geri Sayım
Geçtiğimiz yıl duyurulan Command & Conquer Remastered için geri sayım başladı!
- Levent Öztürk
Geçtiğimiz yıl, iki yeni Command & Conquer Remaster sürümü EA tarafından duyurulmuştu. Duyuruda, Petroglyph Games tarafından, orijinal Tiberian Dawn ve Red Alert oyunlarının modern sistemler ile geliştirilmiş olarak, bir paket halinde sunulmasının planlandığı söyleniyordu.
Ve artık Command & Conquer Remastered yapımcısı Jim Vessella, Reddit üzerinde yayınladığı bir yazıda projenin ön üretim aşamasını tamamladığını ve tam üretime geçtiğini açıkladı. Bu zamanlama, Petroglyph'in 29 Mayıs'taki Conan Unconquered yayımı ile bağlantılı olabilir ve yeni yayım, geliştiricinin daha fazla kaynağı remaster sürümüne ayırmasına imkan tanımış olabilir.
Vassella, ayrıca Tiberian Dawn çok oyunculu seçeneğinin de remaster üzerinde artık oynanabilir olduğunu belirtti ve UI üzerindeki bazı çalışmaların "eski sürüme sadık kalarak" güncellendiğini söyledi. Paylaşılan görüntüde Tiberian Dawn yan menüsünde, kayan menüyü mümkün olduğunca azaltma çabaları gözüküyor.
Bunu başarmak için inşa sekmeleri, serinin daha ilerideki oyunlarında olduğu gibi yan menünün üst kısmına yerleştirilmiş durumda, Binalar, Piyade, Araçlar ve Destek Güçleri. Ayrıca artık 8 yerine 18 tuş bulunmakta ve bu da sayfa değiştirme gereğini azaltıyor. Para ve Seçenekler tuşları da bu tarafa taşınmış durumda ve bu da oyun ekranına daha fazla alan sağlıyor. Tahmin edilebileceği gibi bu güncellemeler Red Alert'in yan menüsüne de uygulanacak.
Comman&Conquer Remastered paketinin satın alınabilmesi içinse biraz daha beklememiz gerekecek.
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