Commencis ve Akinon'dan Bulut Bilişim İş Birliği

Dijital dönüşüm alanında lider teknoloji şirketi Commencis ve Türkiye'de başlattığı çok kanallı e-ticaret dönüşümünü yurt dışına taşıyarak tüm dünyaya teknoloji altyapısı servis etmeyi hedefleyen Akinon, bulut bilişim alanında iş birliğine gitti.