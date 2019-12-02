Control, Yeni Nesle de Gelecek!

Remedy Entertainment'ın bu yıl yayımladığı doğaüstü gerilim oyunu Control, yeni nesil konsollara da gelecek. PlayStation Magazine ile yapılan bir röportajda Control geliştirme ekibi, oyunu PS5 ve Xbox Project Scarlett'a getirmek için çalıştıklarını ve donanım yeteneğindeki gelişimin, oyunları için oyun değiştirici olacağını söyledi.
Baş Programcı Sean Donnelly, daha güçlü donanım ile beraber geliştiricilerin daha fazla özgürlüğe sahip olduklarını belirtiyor. Özellikle yeni SSD'nin öne çıktığını söyleyen Donnelly, artık bu konuda endişelenmelerinin gerekmediğini ve kullanabilecekleri CPU bandının genişlediğini belirtti.
PS5 ve Xbox Project Scarlett konsolları şu anda pek çok spekülasyonun kaynağı durumunda ve her ikisi için de "2020'nin sonları" dile getiriliyor. Ancak henüz donanım konusunda pek bir detaya sahip değiliz. Her iki konsolun da kaderini belirleyecek ana etmen oyunlar olacağı için de oyuncular doğal olarak hangi oyunların bir sonraki Xbox ve PlayStation nesline geçeceğini merak ediyor.
Control, şu andaki konsol neslinin donanımını zorlayan bir AAA oyun ve hem PS5 hem de Xbox Scarlett konsolları için kilit öneme sahip ışın takibi teknolojisindeki son gelişmeleri kullanıyor.
PS5 ve Xbox Scarlett, şu an yayında olan oyunları bir sonraki seviyeye taşıyabilecek ve Control, yeni nesil ile güncellenecek oyunlar listesinin içerisinde yer alıyor.
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