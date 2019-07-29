Control'ün Sistem Gereksinimleri Açıklandı
Beklenen oyun Control'ün sistem gereksinimleri belli oldu. Anlaşılan Control, PC oyuncularını "biraz" zorlayacak.
- Ercan Uğurlu
Remedy'nin yeni oyunu Control, çok kısa bir süre sonra oyunculara sunulacak. 27 Ağustos tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkacak olan Control, PC sahiplerini ise biraz üzebilir. Zira Control, her sistemde çalışmayacak.
Sistem gereksinimleri açıklanan Control, önerilen sistem olarak minimum NVIDIA GeForce GTX 1080Ti veya AMD Radeon VII ekran kartına ihtiyaç duyacak. İşlemcinizin ise, en azından Intel Core i5-8600K veya AMD Ryzen 7 2700X olması gerekiyor. Elbette bu Remedy'nin önerdiği sistem. Oyunun minimum sistem gereksinimi ise biraz daha makul, fakat düşünüldüğü kadar da değil.
Öte yandan Control, NVIDIA'nın Ray Tracing, yani Işın İzleme teknolojisine uygun olarak geliştirildi. Bu da demek oluyor ki, aslında Control'dan tam performans almak için Ray Tracing destekli bir NVIDIA kartına ihtiyacınız var. Eğer Control'de tüm ışın oyunlarını da görmek istiyorsanız, minimum RTX 2060'a, önerilen olarak ise RTX 2080'e ihtiyacınız var.
Control Sistem Gereksinimleri Sıralı Tam Liste
Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7
- CPU: Intel Core i5-7500U / AMD Ryzen 3 1300X veya daha iyisi
- Grafik kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580 veya daha iyisi
- Işın izleme GPU: Nvidia GeForce RTX 2060
- Bellek: 8GB
- DirectX11
Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- CPU: Intel Core i5-8600K / AMD Ryzen 7 2700X veya daha iyisi
- Grafik kartı: Nvidia GeForce GTX 1080 Ti / AMD Radeon VII veya üstü
- Işın izleme GPU: Nvidia GeForce RTX 2080
- Bellek: 16GB
- DirectX 11 / DirectX 12
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın