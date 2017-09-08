CorelDRAW Graphics Suite 2017'de Kampanya!
CorelDRAW Graphics Suite 2017 satın aldığınızda 100 Dolar'a kadar para iadesi kazanın.
CorelDRAW Graphics Suite 2017 en son ve şimdiye kadar ki en yenilikçi ürünümüz! Corel teknolojilerindeki güçlü ilerlemeler, rekor sürede uzman sonuçlar sunarak projeleri hazırlamanıza ve kişiselleştirmenize yardımcı olur. Elle taslak çizip tarayarak bilgisayara geçirme işlemini atlayın ve yeni ilginç aracımız LiveSketch™ aracıyla fikirlerinizi ilham gelir gelmez yakalayın. Paketimiz, kolaylıkla ve güvenle güzel tasarımlar, grafikler, fotoğraflar ve web siteleri yapmanızda yardımcı olan sıradışı özelliklerle geliyor. Dahası, 31 Aralık 2017 tarihine kadar CorelDRAW Graphics Suite 2017 tek kullanıcılı tam sürüm ürün satın aldığınızda USD 100 karşılığı TL para iadesi, upgrade (yükseltme) satın aldığınızda da USD 50 karşılığı TL para iadesi alabileceksiniz.
CorelDRAW Graphics Suite 2017 Yenilikleri
- LiveSketch™, kalem ve kağıdın duygusunu sağlayan devrimsel bir vektörel çizim aracı
- Gelişmiş vektör önizlemeleri, noktalar ve tutaçlar
- Öne çıkan etkileşimli sürgüler
- Özel nokta şekillleri
- Dokunmatik dostu arayüz
- Güçlü stylus geliştirmeleri
- Eski çalışma arayüzlerini içe alma
- Microsoft Surface Dial desteği
Para iadenizi talep etmek için*:
- 1 Eylül – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında Türkiye distribütörü Eti Bilgisayar Ltd. veya yetkili bir bayisi tarafından satın alınmış CorelDRAW Graphics Suite 2017-standart tam sürüm kutu veya ESD ürününüzün USD 100'lük nakit talep formunu, veya upgrade (güncelleme) ürününüzün USD 50'lik nakit talep formunu www.coreldraw.com/cashback adresini ziyaret ederek en geç 14 Ocak 2018'e kadar doldurup göndermeniz gerekir.
- CorelDRAW alımınızla ilgili kanıt olan geçerli lisans kodu ve faturanızı da dahil etmeniz gerekecektir.
- Talep formunuzu gönderdikten sonra en geç 10 gün içerisinde e-posta vasıtasıyla talep alındı onayı alacaksınız ve ödeme de 28 gün içinde uluslararası havale yöntemiyle tarafınıza gerçekleştirecektir.
*Corel firması ödeme günündeki taahhüt ettiği ödeme tutarı karşılığı TL'yi kendi yerel kuruna göre belirler.
Şartlar
- Abonelik, lisans, OEM, deneme sürümü ve akademik sürümler kampanya kapsamı dışındadır. Kampanya kapsamındaki geçerli ürün kodları CDGS2017TRDP , ESDCDGS2017ROW ve ESDCDGS2017ROWUG olmalıdır.
- Kampanyadan yararlanabilmeniz için adınıza bir banka hesabı olmak zorundadır.
- Her bir müşteri sadece 1 kez ve 1 ürün için bu kampanyadan yararlanabilir ve ödeme talebinde bulunabilir.
- Verilen geçersiz lisans kodları kampanya kapsamı dışındadır.
- Corel firması gecikmiş, kaybolmuş, zarar görmüş ve dolaylı olarak gönderilmiş talepler ile ilgili olarak herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
- Corel firması bu kampanya üzerinde düzeltme, değişiklik yapma, önceden haber vermeksizin sonlandırma hakkını saklı tutar.
- Kampanya ile ilgili tüm sorumluluk Corel firmasına aittir.
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