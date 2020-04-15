Corona Günlerinde Sporu Özleyenlere Özel, Spor Konulu 5 Netflix Belgeseli

Corona Virüsü salgını nedeniyle, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de spor müsabakaları derin bir sessizliğe gömülmüş durumda. Her hafta sonu, hatta hafta içlerinde bile sayısız müsabaka izlemeye alışanlardan biriyseniz, bu durum, evde kapalı kalmanın etkileri de işin içine girince çekilmez bir hal almış olabilir.
Neyse ki internet, spor meraklıları için de, bu zor dönemde imdada yetişiyor. Dünyanın en önemli akış hizmetlerinden biri olan Netflix'te bulabileceğiniz spor temalı belgeseller, her ne kadar canlı bir müsabakanın yerini alamasalar da, spor özleminizi gidermek için emrinizde. Bu yazımızda, Netflix üzerinde yayınlanan, spor temalı en iyi 5 belgeseli bulacaksınız.
1. Sunderland 'Til I Die
Şampiyonluğa oynayan futbol takımları hakkında bir belgesel çekmek, çok da zor değil. Başarılar, kupalar ve fazlası, size zaten ihtiyaç duyduğunuz tüm malzemeyi verecektir. Ama futbolu sadece galibiyetlerle ve zaferlerle değerlendirmek de doğru değil.
Sunderland 'Til I Die, işte tam da bu fikirle ortaya çıkıyor. İngiltere'nin köklü futbol kulübü Sunderland'in hikayesi, bu kulübe gönül verenlerin yaşadıkları, iyi günde olduğu kadar kötü günde de takımın yanında olmanın önemi... Bu belgesel serisi, futbolu sadece başarı odaklı bir spor olarak görmek yerine, bir bütün olarak görmenizi sağlayacak.
2. Formula 1: Drive to Survive
Formula 1 yarışları da, pek çok spor etkinliği gibi iptal edilmiş durumda. Eğer bir motor sporları hayranıysanız ve motorların sesini özlediyseniz, Formula 1: Drive to Survive belgesel serisini kesinlikle kaçırmamalısınız.
Ferrari ve Mercedes gibi büyük takımları konu alan bazı bölümler olsa da, seri daha çok bu takımların hemen altında sıralanan ve onlarla rekabet etmeye çalışan diğer takımları konu alıyor. Sürücüler arasındaki rekabetten tutun da, takım yönetimlerinde yaşananlara kadar pek çok detay, Formula 1: Drive to Survive'da, son derece akıcı bir şekilde ekrana yansıyor.
3. Maradona in Mexico (Maradona Meksika'da)
Diego Armando Maradona... Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük oyuncularında biri. Ama o çoktan kramponlarını çıkarttı. Birkaç başarısız teknik direktörlük deneyiminin ardından, yolu Meksika'nın uyuşturucu kartelleriyle ünlü şehri Sinaola'ya düştü.
Maradona'nın, şehrin takımı olan ve ligin dibine demirleyen Dorados takımının başına geçişi ve sonrasında yaşananlar, Maradona in Mexico'da son derece etkileyici bir dille anlatılıyor. Sadece Maradona hayranlarına değil, tğm futbol hayranlarına şiddetle tavsiye ediyoruz.
4. A Life of Speed: The Juan Manuel Fangio Story (Makinelerin Terbiyecisi)
Bugünün motor sporları dünyasında, güvenlik her şeyin önünde geliyor. Ama bundan yıllar önce, söz konusu olan tek şey hızdı. Bu yüzden de tarih, pek çok pilotun yarış sırasında hayatını kaybettiğini yazar.
İşte o dönemlerde, Arjantinli bir pilot olan Juan Manuel Fangio, Formula 1 pistlerinde fırtına gibi esiyordu. Bu efsane pilotu konu alan A Life of Speed: The Juan Manuel Fangio Story'de, büyük zaferlere, acı olaylara ve en önemlisi de, kazanma hırsına tanık olacaksınız.
5. Antoine Griezmann: The Making of a Legend (Bir Efsanenin Doğuşu)
Fransız futbolunun son dönemlerde yetiştirdiği en önemli simlerden biri, hiç kuşkusuz Antoine Griezmann. Geçtiğimiz yıllarda Atletico Madrid ve Fransa Milli Takımı ile büyük başarılara imza atan yıldız isim, bugün Barcelona için ter döküyor.
Antoine Griezmann: The Making of a Legend, işte bu yıldızın hikayesini anlatıyor. Nasıl Dünya'nın en iyi futbolcularından biri haline geldi? Dünya Kupası zaferine giden yolda neler yaşadı? Tüm bu soruların cevapları için, Antoine Griezmann: The Making of a Legend'ı izlemeniz yeterli.
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