Corona Virüs fırsatçıları için Whatsapp şikayet hattı kuruldu

Yeni tip Corona Virüs salgını sebebiyle bazı ürünlerde haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapılmaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı bunun önüne geçmek adına WhatsApp şikayet hattını hizmete sundu...

Corona Virüs fırsatçıları için Whatsapp şikayet hattı kuruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı vatandaşlara yeni bir imkan sağladı.Yapılan açıklamaya göre, vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle haksız fiyat artışı ve stokçuluğa ilişkin şikayetlerini iletmesi için 7 gün 24 saat hızlı bir şekilde yapabileceği "0552 189 0 189" numaralı WhatsApp hattı hizmete sunuldu.

Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi "www.gib.gov.tr"den de yapılabilecek. İnternet sitesinde yer alan hızlı erişim menüsünden ihbar ve şikayetler için gerekli işlemler ivedilikle gerçekleştirilecek.

Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada, vatandaşların bu konudaki şikayetlerini "VİMER-189" ihbar hattına iletebileceklerini duyurarak, "Haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan fırsatçılarla ilgili süreç, yasal işlem başlatılmak üzere Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir." açıklamasında bulunmuştu.

184 SABİM CORONA VİRÜS DANIŞMA HATTI KURULDU

Bakan Koca, 184 SABİM Corona Virüs Telefonla Danışma Hattı kurulduğu haberini de verdi. "184 SABİM telefon hattını, Corona Virüs'e özel danışma hattına dönüştürüyoruz. Bununla ilgili Bilim Kurulu'ndan hocalarımız da algoritmayı geliştirmiş oldular. Bu süreçte vatandaşımız herhangi bir tereddüt anında özellikle "Corona Virüs'ü enfeksiyonu taşıyor muyum" diye endişelendiğinde hemen sağlık kuruluşlarına başvurmamalı. Bu dönemde başvurunun enfeksiyonun yayılma durumunu da oluşturacağını bilelim. Bu dönemde çok rahatlıkla bu hattı arayıp yapması gerekenin ne olduğunu, o an için evde kalarak, veya kendisini izole ederek, veya maske takıp takmaması gerektiğini veya sağlık kuruluşuna müracaat edip etmemesi gerektiğini öğreneceği danışma hattı önümüzdeki bir-iki gün muhtemelen Pazar günü devreye girmiş olacak.

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