Corona Virüs fırsatçıları için Whatsapp şikayet hattı kuruldu

Yeni tip Corona Virüs salgını sebebiyle bazı ürünlerde haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapılmaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı bunun önüne geçmek adına WhatsApp şikayet hattını hizmete sundu...