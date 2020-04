Corona Virüs'te Son Durum: İşte Türkiye'deki Vaka ve Ölüm Sayıları

Türkiye'deki Corona Virüs (COVID-19) vaka sayısı ve can kayıplarında son durum: Son 24 saat içerisinde yapılan 33.170 test sonucunda 5.138 yeni vaka tespit edildi. Can kaybı sayımız, yine son 24 saatte 95 oldu. Toplam can kaybı sayısı 1.101'e ulaşırken, toplam vaka sayısı ise 52.167 oldu.