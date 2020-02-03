Corona Virüs'te son durum ne? İşte Corona Virüsle ilgili 10 soru 10 cevap

Dünyayı tedirgin eden Corona Virüs bilim dünyasının şu an en çok konuştuğu konular arasında. Peki, Corona Virüs'te son durum ne? Çin'de neler yaşanıyor? Corona Virüs'e karşı neler yapılabilir? İşte Corona Virüs'le ilgili en son gelişmeler:
CORONA VİRÜS'TE SON DURUM
-Pazartesi günü itibarıyla Corona Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı en az 361'e yükseldi. Çin genelinde virüs tanısı koyulan kişi sayısı 17 bin 200'e ulaştı.
- Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılmaya devam eden Corana Virüsü salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Çin'de 2002-2003 yıllarında SARS salgınının neden olduğu ölüm sayısını geçti.
GERÇEK ZAMANLI CORONA VİRÜS HARİTASI
-BBC'nin aktardığı habere göre Çin genelinde 50 milyon insan karantina önlemleri çerçevesinde kısıtlı bir yaşam sürüyor. Hong Kong üniversitesi uzmanları ise vaka sayısının açıklananın üzerinde olduğunu, salgından etkilenenlerin sayısının 76 bini aşmış olabileceğini düşünüyor.
-Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin cesetlerinin hastanelere yakın yerlerde krematoryum alanlarında yakılacağını duyurmuştu
-Filipinler'de bir kişi Corona Virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 44 yaşında olduğu açıklanan kişinin ölümü, Corona Virüs nedeniyle Çin dışında meydana gelen ilk can kaybı oldu.
2019-nCoV (betacoronavirüs) elektron mikroskobu görüntüsü
10 SORUDA CORONA VİRÜS
Türkiye'de ise Sağlık Bakanlığı internet sitesinden Corona Virüs'le ilgili bilgilendirme yaptı. İşte Corona Virüs'le ilgili merak edilen bazı sorulara Bakanlığın sitesinden verilen yanıtlar:
- Yeni Coronavirus (2019-nCoV) nedir?
Yeni Coronavirus (2019-nCoV); daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir Coronavirus alt tipidir ve 7 Ocak 2020'de tanımlanmıştır.
- Yeni Coronavirus (2019-nCoV) Hastalığı ilk olarak ne zaman bildirilmiştir
Yeni Coronavirus (2019-nCoV) Hastalığı'nın ilk bildirimleri DSÖ tarafından, 31 Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakaları olarak yapılmıştır.
- Yeni Coronavirusun (2019-nCoV) kaynağı nedir
Yeni Coronavirusun (2019-nCoV) kesin kaynağı bilinmemektedir. Erken dönemde bildirilen ilk olguların Çin'in Wuhan kentinin güneyindeki Wuhan Güney Çin Deniz Ürünleri Şehir Pazarı (evcil ve vahşi farklı hayvan türleri satılan bir balık ve canlı hayvan pazarı) çalışanlarında bildirilmesi, virüsün muhtemelen bir hayvan kaynağından ortaya çıktığını düşündürmektedir.
- Yeni Coronavirusun (2019-nCoV) nasıl bulaşır?
Bulaşma şekli tam olarak bilinmemektedir. Hayvandan insana bulaşma yanında; insandan insana da bulaştığı anlaşılmıştır. Damlacık yoluyla bulaştığı varsayılmaktadır.
- Yei Coronavirusun (2019-nCoV) kuluçka (inkübasyon) süresi ne kadardır?
Virüsün kuluçka süresi net olarak bilinmemektedir. 2-14 gün arasında olduğu düşünülmektedir.
- Yeni Coronavirusun (2019-nCoV) neden olduğu semptomlar ve komplikasyonlar nelerdir?
Asemptomatik (bulgusu olamayan) olguların olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan semptomlar ateş, öksürük ve solunum sıkıntısıdır. Ancak şiddetli olgularda pnömoni, ağır akut solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.
- Yeni Coronavirus (2019-nCoV) hastalığı kimlerde daha ağır seyretmektedir?Eldeki veriler, yaşlı ve eşlik eden hastalığı olanlarda daha ağır seyrettiğini göstermektedir.
- Türkiye'den bildirilen enfekte Yeni Coronavirus (2019-nCoV) vakası mevcut mudur?
Yeni Coronavirus (2019-nCoV) enfeksiyonunun yoğun olarak görüldüğü bölgelerden ülkemize gelen ve herhangi bir solunum yolu semptomu gösteren kişiler, uygun şartlarda izole edilerek hastalık olasılığı açısından değerlendirilmekte ve solunum numunesi alınmaktadır. Bu kapsamda değerlendirilen vakalarda şu ana kadar Yeni Coronavirus (2019-nCoV) hastalığı saptanmamıştır.
CORONAVİRÜSE KARŞI NELER YAPILABİLİR?
- Hastalığa Yakalanmamak İçin Öneriler Nelerdir?
Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Coronavirüs (2019-nCoV) için de geçerlidir. Bunlar;
-El hijyenine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el dezenfektanı kullanılmalıdır.
-Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.
-Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı). Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalıdır.
-Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağızın tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içinin kullanılması, solunum hijyen önerilerine dikkat edilmesi,
-Mümkünse kalabalık yerlere girilmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve yüzün kapatması, mümkünse tıbbi maske kullanması önerilmektedir.
- Ülkemizde yeni Coronavirus hastalık riski var mı?
İçinde bulunduğumuz yüzyılda ulaşım olanaklarının artması ve vaka görülen ülkelerle olan ticari ve kültürel ilişkiler dikkate alındığında Dünya'daki birçok ülke gibi ülkemizde de vakaların görülme ihtimali bulunmaktadır.
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