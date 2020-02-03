Corona Virüs'te son durum ne? İşte Corona Virüsle ilgili 10 soru 10 cevap

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı tedirgin eden Corona Virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı pazartesi günü itibarıyla en az 361'e yükseldi. İşte Corona Virüs'le ilgili 10 soru 10 cevap