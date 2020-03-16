Corona Virüse karşı yeni kararlar: Atari salonları da listede

Çin'in Vuhan kentinden yayılan Corona Virüse karşı önlemler devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucu bazı kararlar aldı, 81 il valiliklerine genelge gönderildi.