Corona Virüse karşı yeni kararlar: Atari salonları da listede

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle bazı istirahat ve eğlence yerlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine bugün saat 00.00 itibarıyla durdurulacak. Listede internet salonu, internet kafe, Atari, playstation salonları da var. Bakanlığın genelgesi şöyle:
- Genelgeye göre, hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan-düğün salonu, çalgılı-müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari, playstation vb.), her türlü kapalı çocuk oyun alanları (alışveriş merkezi ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine bugün saat 00.00 itibarıyla durdurulacak.
- Sivil Toplum Kuruluşlarının (dernek, vakıf) genel kurulları ve sivil toplum kuruluşlarının eğitimleri dahil, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri, icrai zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç, saat 00:00 itibarıyla geçici olarak ertelenecek.
- Toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu taziye evlerinin faaliyetleri de saat 00.00 itibarıyla durdurulacak.
WhatsApp'tan 'Gizli' diye yayılmıştı... Bakan Fahrettin Koca: Uydurma
Cep telefonu nasıl temizlenmeli? Hijyen için öneriler
Yarasadan yayılan hastalıklar neden riskli?
Corona Virüsü hakkında çok sorulan sorular ve cevapları...
Corona Virüsü nedeniyle ertelenen filmlerin tam listesi...
Corona Virüs, şu an yaz mevsimini yaşayan ya da sıcak ülkelerde ne durumda?
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın