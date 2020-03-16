Corona Virüse karşı yeni kararlar: Atari salonları da listede

Çin'in Vuhan kentinden yayılan Corona Virüse karşı önlemler devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucu bazı kararlar aldı, 81 il valiliklerine genelge gönderildi.

Corona Virüse karşı yeni kararlar

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle bazı istirahat ve eğlence yerlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine bugün saat 00.00 itibarıyla durdurulacak. Listede internet salonu, internet kafe, Atari, playstation salonları da var. Bakanlığın genelgesi şöyle:

  •  Genelgeye göre, hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan-düğün salonu, çalgılı-müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari, playstation vb.), her türlü kapalı çocuk oyun alanları (alışveriş merkezi ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine bugün saat 00.00 itibarıyla durdurulacak.
  • Sivil Toplum Kuruluşlarının (dernek, vakıf) genel kurulları ve sivil toplum kuruluşlarının eğitimleri dahil, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri, icrai zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç, saat 00:00 itibarıyla geçici olarak ertelenecek.
  • Toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu taziye evlerinin faaliyetleri de saat 00.00 itibarıyla durdurulacak.

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