Corona Virüsü, Anne Karnındaki Bebeğe de Geçer mi?

Corona Virüsü nedeniyle enfekte olan annelerin ve hamilelerin sayısı hiç de az değil. Çinli bilim insanları, nadir olsa da COVID-19 ile enfekte olmuş olan hamile kadınların hastalığı yeni doğanlara geçirmelerinin mümkün olduğunu bildiriyor. Her ne kadar yeni doğanların onda birinden daha azı enfekte olmuş olsa da, bulgular, anneden yeni doğana bulaşma konusundaki potansiyel etkilerin araştırılması konusunda önemli bir fırsat da sunuyor.
Londra'da yeni doğan bir bebek, SAR-CoV-2 için pozitif olarak test edilen en genç vaka olurken, bunun öncesinde Çin'de bir bebek sadece 30 saatlik iken pozitif test sonucu alınmıştı.
Araştırmacılar, salgının başladığı düşünülen Wuhan'daki Wuhan Çocuk Hastanesi'nde COVID-19 ile enfekte olan 33 hamile kadını takibe aldılar. Bu küçük örnekleme boyutunda sezaryen ile doğan üç erkek bebekte doğumdan sonraki iki gün içerisinde pozitif test sonucu alındı. Bir bebek fetal distres sebebiyle 31 haftalıkken doğmuştu ve resüsitasyon gerekmişti.
Zamanında doğan iki bebek ise letarji ve yüksek ateş sebebiyle yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı. Göğüs radyografisi çekilen bebeklerde zatürre kanıtları bulundu ancak altıncı güne gelindiğinde virüs testleri negatife dönmüştü. Erken doğan bebek en sert hastalığı geçirdi ve yoğun bakımda sepsis (kan zehirlenmesi), yeni doğan solunum distresi sendromu ve göğüs radyograflarında doğrulanan zatürre için tedavi edildi. Test sonuçları, havalandırma, antibiyotik ve kafein tedavisinin ardından yedinci günde virüsün kaybolduğunu göstermekteydi. Semptomların iki hafta içerisinde çözüldüğü görüldü.
Her üç bebek de hayatta kalmayı başardı.
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