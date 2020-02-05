Corona Virüsü hastanesinden şaşırtan görüntüler! Karantinadan ilk kareler

Wuhan'daki Corona Virüsü hastanesinde neler oluyor? Sağlık personeli ve hemşireler karantinadaki Corona Virüslü hastalara nasıl bakıyor?

Corona Virüsü hastanesinden şaşırtan görüntüler!

Çin'in Wuhan adlı şehrinde Corona Virüsü salgını başladığından beri olağanüstü koruma koşulları hüküm sürüyor. Dünyanın dört bir yanından gelen tıp uzmanları ve kısa sürede inşa edilen iki hastane ile Wuhan'da Corona Virüsü ile ilgili yoğun bir çalışma mevcut.

Corona Virüs koğuşundaki ilk vardiyalarına hazırlanan hemşirelerin fotoğrafları, hastalıktan korunmak için alınan önlemleri gözler önüne seriyor. Fotoğraflarda hemşirelerin birbirlerinin saçlarını kestikleri ve ense favori kısımlarındaki saçları jilet ile tıraş ettikleri görülüyor. Bunun sebebi başlarına takılan koruma bonelerinin kafaya daha iyi oturması.

Fotoğraflarda Corona Virüs'e yakalanmamak için alınan diğer önlemler de açıkça görülüyor. Hemşireler Corona Virüs'ten korunmak için özel bir kıyafet giyiyorlar ve yüz maskeleri takıyorlar.

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