Corona Virüsü, İnsan Eliyle Laboratuvarda mı Yapıldı?

Corona Virüsüyle ilgili komplo teorilerine olan inancın bu derece yüksek olması herkesi şaşırtıyor. Bu teorilerin arasında, "Corona Virüsünü insanlar, laboratuvarda üretti" diyenler ve hatta "Corona Virüsü aslında yoktur" diyenler bile var.