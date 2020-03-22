Corona Virüsü Nedeniyle Yaşananlar, Çevreye "Rahat Bir Nefes Aldırdı"

Corona virüsü can almaya devam ederken, pek çok şirketin faaliyetlerine ara vermesi sayesinde Dünya "nefes almaya" başladı.

Kapanmalar, Çevreye Rahat Bir Nefes Aldırdı
Koronavirüs karantinası ve Çin Yeni Yılı ile NO2 miktarında düşüş yaşandı.

Corona virüsü ve sebep olduğu COVID-19 hastalığı nedeniyle Türkiye dahil Avrupa, Çin, ABD ve başka birçok ülkede milyonlarca insan sokaklara çıkmıyor. Bu durum, çevrenin ve hayvanların sırtından büyük bir yükü almış gibi görünüyor.

Oynat Kapanmalar, Çevreye Rahat Bir Nefes Aldırdı Corona virüsü can almaya devam ederken, kapanmalar sayesinde çevrenin ve havanın biraz da olsa daha temiz olmasını sağladı!

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı, gelişmeyi ilk olarak şubat ayında Çin'in çoğunlukla araçlardan gelen azot dioksit emisyonlarındaki düşüş olarak gözlemledi. Avrupa Uzay Ajansı'nın Kopernik Sentinel-5P uydusu ise İtalya'nın kuzeyindeki hava kirliliğinde benzer düşüşler gözlemledi. Yukarıdaki animasyon, 1 Ocak ile 11 Mart arasındaki azot dioksit emisyonlarını gösteriyor.

Emisyonlardaki azalmanın İtalya'da alınan, trafiği ve endüstriyel faaliyetleri azaltan önlemlerle aynı zamana denk gelmesi dikkat çekiyor. Benzer etkilere, normalde işe gidip gelen milyonlarca kişinin kirlettiği bir havaya sahip Los Angeles'ın etrafındaki hava kalitesinde de rastlanıyor.

Kapanmaların atmosferdeki karbon seviyesini de olumlu olarak etkilemesi muhtemel. Virüs salgınıyla ilgili önlemlerin yol açtığı bu büyük değişiklikler, daha da büyük ve beklenmedik değişikliklerin yolunu açabilir. Elbette en önemlisi, bu dönemde çok gerekmedikçe evden çıkmamanız ve insanlarla mesafenizi korumaya devam etmeniz.

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