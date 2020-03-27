Corona Virüsü Salgını, iPhone 12'yi de Vuracak mı?

iPhone 12'nin ne zaman tanıtılacağı, Corona virüs salgını nedeniyle şüpheli hale geldi. Apple, amiral gemilerini her sene eylülde tanıtıyor, ancak yeni gelen bilgiler salgının etkilerinin çok büyük olduğunu söylüyor.
Nikkei Asian Review'un "konuya yakın kaynakları", iPhone 12'nin birkaç ay ertelenebileceğini, hatta 2021'e sarkabileceğini söylüyor. Apple'ın tedarik zincirindeki sorunlar ve düşmesi beklenen talepten dolayı görüşmeler içerisinde olduğu anlaşılıyor. Henüz bir karar verilmediğinden, bu dedikodu doğru bile olsa herhangi bir erteleme olmayabilir.
Nikkei Asian Review'un ileri sürdüğü iddialar her zaman doğru çıkmayabiliyor. Bunun yanında Apple'ın tanıtımı zamanında yapacağını söyleyen kaynaklar da var.
Tanıtım tarihi konusunda bir belirsizlik var gibi görünüyor. Tanıtımın 2021'e kalması şimdilik uzak bir ihtimal gibi görünse de her şey, küresel salgının ne zaman yavaşlayacağına göre değişebilir.
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