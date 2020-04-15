Corona Virüsü, Samsung Galaxy Fold 2'yi Durduramayacak Gibi Görünüyor

Samsung, COVID-19 salgının neden olduğu sorunlara rağmen, bir sonraki üst seviye katlanabilir telefonu Galaxy Fold 2 konusunda geri adım atmıyor. Görünüşe göre Koreli dev için üretim başladı bile...