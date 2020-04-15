Corona Virüsü, Samsung Galaxy Fold 2'yi Durduramayacak Gibi Görünüyor

Samsung, COVID-19 salgının neden olduğu sorunlara rağmen, bir sonraki üst seviye katlanabilir telefonu Galaxy Fold 2 konusunda geri adım atmıyor. Görünüşe göre Koreli dev için üretim başladı bile...

  • Levent Öztürk
Samsung, Galaxy Fold 2'nin üretimine hazır

COVID-19 salgını nedeniyle küresel piyasaların içinde bulunduğu kararsız duruma rağmen Samsung, aylar önce belirlediği Galaxy Fold 2 yol haritasını takip etmeye devam ediyor. Güney Koreli elektronik devinin, bir sonraki katlanabilir Android akıllı telefonunda kullanılacak parçaların seri üretimine, Mayıs ayının ortasında başlamak için hazırlıklarını tamamladığı söyleniyor.

Anlaşılana göre firma, Ağustos'ta satışa sunulması beklenen bir sonraki üst seviye telefonu Galaxy Fold 2'nin prototiplerini şimdiden tamamladı ve tasarımda son aşamaya gelinmiş durumda.

Samsung'un ana vatanından endüstri kaynaklarının söylediğine göre firmanın, ilk parçalar üretildikten birkaç hafta sonra montaja başlaması bekleniyor. Başka bir deyiş ile ilk gerçek Galaxy Fold 2 görüntüleri Haziran ayında ortaya çıkabilir gibi gözüküyor. Galaxy Fold 2, firmanın kısa süre önce tanıttığı Galaxy Z Flip ve Galaxy Fold sonrasında üçüncü katlanabilir Android telefonu olacak.

Kısa bir süre önce SamMobile'ın özel haberinde, Samsung'un Galaxy Fold 2 için genel stratejisinden bahsedilmişti. Buna göre yeni telefonun, öncüsünün 2.000 dolarlık fiyatına göre daha ucuz bir başlangıç fiyatına sahip olacağı düşünülüyor.

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