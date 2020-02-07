Corona Virüs'ünü ilk tespit eden doktor Li Wenliang hayatını kaybetti

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona Virüsü insanları etkilemeye devam ediyor. Corona Virüsü sebebiyle ölen sayısı 637. Corona Virüsü'nü ilk teşhis eden doktor Li Wenliang da Corona Virüsü sebebiyle hayatını kaybetti. Doktor Li'nin ölümü Çinlileri isyan ettirdi