Corona Virüs'ünü ilk tespit eden doktora neler oldu?

Dünya medyasında Çin'in Vuhan kentinde balık pazarında yayıldığı iddia edilen Corona Virüs'le ilgili ezber bozan haberler yer almaya devam ediyor. Akademik dergi The Lancet'te yer alan makalede farklı bir iddiaya yer verilmiş, virüsün ilk yayıldığı yerin Vuhan'da vahşi hayvan etlerinin de satıldığı pazar olmayabileceği iddiası yer almıştı.
Bu kez BBC farklı bir iddiayı duyurdu. BBC Türkçe'de yer alan habere göre Vuhan'daki yetkililer ocak ayı başında yeni bir coronavirüs türünün yayıldığı haberlerini engellemeye çalışıyordu. Yeni tür virüsten şüphelenen Çinli doktor ise meslektaşlarını uyarmaya çalıştığında polis tarafından uyarılarda bulunuldu.
Vuhan Merkez Hastanesi'nde görevli Çinli doktor Li Wenling sosyal medya hesabından "Herkese merhaba, ben Li Wenliang, Vuhan Merkez Hastanesi'nde göz doktoruyum" sözleriyle mesajını paylaşmıştı.
İddialara göre doktor Li Wenling, SARS salgınına benzettiği ilk 7 vakayı fark etmişti. 30 Aralık'ta meslektaşlarına salgınla ilgili bir mesaj göndermiş ve koruyucu giysi giymelerini önermişti.
Dr. Li o sırada söz konusu Corona Virüs'ün yeni bir tür olduğunu bilmiyordu.
Ancak 4 gün sonra yanına gelen yetkililer tarafından "Toplum düzenini şiddetli sarsarak yanlış iddialarla bulunmakla" suçlandı. Hakkında işlem yapmakla uyarılan Dr. Li el yazısıyla "Anlaşıldı" yazdı.
Doktor Li, söylenti yaymakla suçlanıyordu. Weibo'daki blogunda ocak ayı sonunda mektubu yayınlayan Dr. Li'den yetkililer özür diledi ancak artık iş işten geçmişti.
HASTASINA VİRÜS BULAŞMIŞ
Çinli yetkililer Ocak ayının ilk haftalarında virüsün hayvanlarla temas halinde bulaşabileceğini düşünüyordu ve o sırada doktorları korumak için bir önlem alınmamıştı. Polislerin ziyaretinden bir hafta sonra Dr. Li, glokom hastalığı olan bir kadını tedavi ediyordu ama söz konusu kadına koronovirüs bulaştığını bilmiyordu.
Dr. Li söz konusu blogunda 10 Ocak'ta öksürmeye başladığını, ertesi gün ateşlendiğini, iki gün sonra da hastanelik olduğunu anlatıyordu. Anne ve babası da hastalanarak hastaneye kaldırılmıştı.
10 gün sonra, 20 Ocak'ta Çinli yetkililer Corona Virüsü salgını nedeniyle acil durum ilan etti.
Dr. Li, önce birkaç kez Corona Virüsü testi olduğunu ancak tümünün negatif çıktığını, kendisinde virüs bulunamadığını söyledi.
30 Ocak'ta ise bloğunda, "Bugün nükleik asit testi pozitif çıktı, ortalık sakinleşti, sonunda teşhis kondu" diye yazdı.
Bu paylaşımı binlerce yorum ve destek mesajı aldı.
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