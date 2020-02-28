Corona virüsünü önceden bildiren film

Corona virüsünü anlatan film "Salgın" fragmanına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Çin'de ortaya çıkın ve hızla Dünya'ya yayılan Corona virüsü salgını tüm Dünya'yı tehdit etmeye devam ediyor. Salgında hayatını kaybeden kişi sayısı gün geçtikçe artarken virüsle ilgili ortaya çıkan yeni haberler ve gerçekler şaşırtmaya devam ediyor.
Gerçek hayata benzerliği ile şaşırtan Salgın filminin fragmanı
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Steven Sodeberg'in 2011 yapımı "Contagion" (Salgın) filmi, senaryosu ve sebep-sonuç ilişkisi bakımından günümüzde yaşanan Corona virüsü salgınına benzerliği ile hem şaşırtıyor hem de sanki bu salgını daha önceden haber vermeye çalışan bir mesaj gibi algılanıyor.
İşte başrollerinde Gwyneth Paltrow, Matt Damon, Jude Law, Kate Winslet gibi önemli oyuncuların yer aldığı film son dönemde film kiralama servislerinde üst sıraları zorlamaya başladı. İşte filmle gerçek hayat arasındaki benzerlikler:
- Filmde sözü edilen virüs Çin'de ortaya çıkıyor ve bütün Dünya'ya yayılıyor.
- İnsanlara yarasalardan geçiyor ve birçok kişinin ölümüne neden oluyor.
- Ortaya çıkan hastalık önce gribe benziyor ancak bir süre sonra ölümcül yan etkileri oluyor.
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Corona virüsünü anlatan filmin senaryosunu kim yazdı?
Senaryosu ünlü senarist Scott Burns'ün imzasını taşıyan filmin gerçek hayata bu kadar benzerlik göstermesi beraberinde soru işaretlerini de getirdi. Ancak Burns, kendisine sorulan soruları "ben o kadar şaşırmadım" diyerek yanıtlıyor.
"Filmin senaryosunu hazırlarken yaptığım araştırmalar sırasında görüştüğüm uzmanlar Dünya'da pekâlâ böyle bir salgının çıkabileceğini ve bu şekilde yayılabileceğini söylüyorlardı." Burns'ün senaryoyu hazırlarken danışmanlık aldığını söylediği uzmanlardan Dr. W. Ian Lipkin Corona virüsü çalışmalarına yardımcı olmak için Çin'e gidiyor.
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