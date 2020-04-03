Coronavirüs Salgını, Marvel ve DC'yi de Vurdu

Hem Marvel hem de DC, Coronavirüs salgını sebebiyle 1 Nisan'da yayınlanması gereken çizgi roman yayınlarını erteledi. Dağıtımcı Diamond'ın geçtiğimiz hafta aldığı karar ile basılı çizgi romanlarının satıcılara ulaştırılması durdurulmuştu. Şimdi de iki yayımcı, dijital yayınlarını da durdurmaya veya yavaşlatmaya karar verdi.
Alınan kararlar ile çizgi roman mağazalarının kapanması ve Diamond'ın endüstrinin baskı tarafından gelen teslimleri durdurması, Marvel ve DC'yi zor bir konumda bırakmıştı. Haftalık çizgi romanlarını Amazon'un sahibi olduğu Comixology gibi dijital kaynaklar aracılığı ile sunmaya devam etme imkanları olsa da, bu karar fiziksel sürümlerin satıcılarına büyük bir zarar veriyordu. Ayrıca fiziksel kopyaları tercih eden okuyucuların dijitale zorlanması, muhtemelen yayıncıların en büyük satış kaynaklarından birine zarar verilmesi anlamına gelecekti.
Film tarafında ise, Marvel'ın Black Widow'u için orijinal 1 Mayıs yayım tarihinden vazgeçilmiş durumda. DC'nin Wonder Woman 1984 filmi ise 5 Haziran yerine 14 Ağustos tarihine ertelenmişti.
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