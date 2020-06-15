Corsair A500 Dual Fan CPU Cooler İncelemesi! Özellikleri ve Fiyatı!

Bu yazıda konu alacağımız A500, bir Corsair ürünü ve firmanın birkaç senenin ardından tekrar hava soğutma kulvarına geri dönüşünü müjdeliyor; ancak bir farkla, elimizde bu defa son derece üst seviye bir fan var.
Corsair A500 Dual Fan CPU Cooler, içinde kedinizin kıvrılıp yatabileceği ebatlara sahip bir kutuyla birlikte geliyor; hemen o noktada ürünün boyutları hakkında bir fikir ediniyorsunuz zaten. Bu ürün neredeyse 1.5 kg ağırlığında ve "minimum" 171mm yüksekliğe sahip olduğundan kasanıza uyup uymayacağına satın almadan önce bakmanız gerekiyor.
Kutu içeriği ise son derece geniş. A500; AMD AM2 ve Intel LGA 1150'den başlayarak akla gelebilecek tüm yeni chipset'lere takılabiliyor, tamamı için de kutuda gerekli braketler mevcut. Bunlar zaten beklenen şeyler. Beklenmeyen şey ise son derece kaliteli bir yıldız tornavida ile beraber gelmesi. Eğer tornavida setlerinizi kurban verdiyseniz bayağı bir sevineceğinize eminiz. Uzunluğu sayesinde montajı fena halde kolaylaştırdığını da ekleyelim.
Corsair A500 Dual Fan CPU Cooler Özellikleri Neler?
Tasarıma geçersek üç noktadan bahsetmekte fayda var. Birincisi Corsair'in sizin için minik karelere böldüğü XTM50 termal macun ile kaplanmış ve her iki tarafta dörder bakır soğutma borusu ile güçlendirilmiş ana blok. Bu borular, ısıyı alıp soğutucunun ana yapısını oluşturan kocaman alüminyum panellere aktarıyor. Burada da devreye Corsair'in şimdiye dek sevmeyen kimseyi görmediğimiz 12cm'lik muhteşem fanları ML120'ler giriyor.
Fanlar, önden gelen havanın soğutucu panelden geçerek egzozdan dışarı aktarımını kolaylaştırmak adına düz / ters şeklinde monte edilmiş. 400-2400 RPM arasında (PWM kontrollü) çalışan bu fanlar yük altında 37-38db seviyesinde bir gürültü üretse de genel olarak gayet sessiz denilebilir. Soğutma kapasitesi ise maksimum 250W TDP.
En iyi tarafı da eğer afili ve yüksek soğutuculu bir RAM seti kullanıyorsanız fanların birini veya ikisini kızaklı olarak yükseltebiliyor olmak. Böylece fanın RAM setine temas ederek montajı engellemesi sorununun önüne geçilmiş. Bunun dezavantajı ise yükselttiğiniz miktarın 171mm'nin üzerine ekleniyor ve soğutma performansını kademeli olarak düşürüyor oluşu. Ayrıca olur da sonra montaj yapmanız gerekir diye Corsair kutunun içine bir tüp XTM50 termal macun da eklemiş.
Corsair A500 Dual Fan CPU Cooler Performansı Nasıl?
Peki soğutma performansı nasıl? i7-8700K'da yaptığımız testlerde (kendi TDP limiti dahilinde), yük altında neredeyse 13 derece daha iyi sonuçlar elde ettik. Buna göre masaüstünde 32 derece, yük altında çalışırken ise 65-67 derecelik sonuçlar elde ettik ki, elimizde 80 derecenin üstünde sıcaklıklar görmeye gayet alışık olduğumuz bir sistemimiz var. Bu sonuçların korkunç bir gürültü seviyesine ulaşmadan ve neredeyse bakım gerektirmeyen bir soğutucu ile elde edildiğini de not etmek gerek.
Sonuç
Neticede yeterli ebatlarda bir kasanız ve daha iyi nefes almasını istediğiniz bir işlemciniz varsa, bu sıralarda 800 TL civarına (Yurt dışı fiyatı 100$) bulabileceğiniz Corsair A500 Dual Fan CPU Cooler çok iyi bir seçim olacaktır.
CHIP Online Notu: 90
+Kolay montaj
+ Çok yüksek performans
+ Yeterince sessiz
+ Kutu donanımı çok zengin
- Her kasaya uymayabilir
- Fiyatı bir soğutucu için yüksek
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