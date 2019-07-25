Corsair, Origin PC'yi Satın Aldı!

Oyuncuların yakından tanıdığı Corsair, Origin PC'yi satın aldığını açıkladı.

  • Ercan Uğurlu
Corsair, Origin PC'yi Satın Aldı!

Oyun odaklı PC bileşenleri ve çevre birimleri ile tanınan Corsair, Origin PC'yi satın aldığını açıkladı. Gerek OEM ürünleri gerek oyuncu ekipmanlarıyla bilinirliğini, özel sistemler geliştiren ve oyuncular tarafından sevilen Origin PC ile birleştirerek arttıracak olan Corsair, bu satın alma ile önemli bir kilometre taşına imza atıyor.

Bu satın alımla ilgili olarak oyun bilgisayar pazarının gittikçe büyüdüğünü söyleyen Corsair CEO'su Andy Paul, Origin PC'nin kişiselleştirilmiş özel oyun sistemleri konusundaki uzmanlığı ve Corsair'in yüksek performans sunan donanım ile yazılım ekosistemindeki gücü ile özellikle PC oyunları için dünya standartlarında deneyim yaratma heyecanı içinde olduklarını ifade ediyor.

Origin PC, genel merkezinden çalışmaya devam edecek ve şirketteki işleyiş aynı şekilde devam edecek. Corsair, Origin PC'nin ne kadar satın alındığına ilişkin ise herhangi bir açıklamada bulunmadı.

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