Corsair Sabre RGB Pro İnceleme

Hafif oyuncu fareleri artık iyiden iyiye hayatımıza girdi ve oyuncuların ilgileri de büyük, donanımlı ve oturaklı farelerden buraya doğru kaymaya başladı. Bir zamanlar elimizin altında ergonomik, agresif ve komşuda bulunmayan fareler isterken artık orada bir fare olduğunu unutmak istiyoruz. Corsair Sabre RGB Pro da bu akımı takip eden ürünlerden ancak şık ve abartısız görüntüsünün altında gerçekten ciddi anlamda teknoloji bulunduruyor.
Sabre RGB Pro, hafif bir oyuncu faresi olmasına rağmen son dönemin popüler Honeycomb akımını tercih etmemiş. Kendi adıma nötr kalmayı tercih etsem de çoğu oyuncunun bu Honeycomb tasarımlarına alışamadığı ortada, haliyle hafif kalabilirken şık da olmayı başarabilmesi bir artı puan. Sabre sağ elli kullanıcılar için tasarlanmış ve siyah plastik kasasını parlak bir çerçeve ile stilize etmiş. Üründe fare tekerleği ve Corsair logosu olmak üzere iki bölge RGB ve sol ön tarafta DPI ayarını gösteren bir diğer LED bulunuyor.
Farenin tok bir click sesi var, sessiz denilemez ancak sünger hissi vermemesi, sallanmaması ve ideal sertliği ile beğenimizi kazandı. Fare tekerleği sağa sola tıklama özelliğine sahip değil, üzerindeki kaplama kullanımı kolaylaştırıyor ve oldukça sessiz, sertliği de uygun seviyede. Hemen arkasında bulunan DPI ayar düğmesi ise fare sırtına sıfır olacak şekilde tasarlanmış, hoş gözükse de kullanımını zorlaştıran bir detay zira parmağınız birazı içeri giriyor düğme çalışsın diye. Soldaki fonksiyon tuşlarının ise erişimi rahat ve oldukça hassaslar. Yerlerinde sağlam duruyorlar ve sünger hissi hiç yok.
El tutuş destekleri ise pürüzlü plastikten yapılmış ve fareyi kaldırırken elinizi yeterince desteklemiyor. Neyse ki Sabre RGB Pro, kablosuz olarak 74, kablolu olarak 102 gram ağırlığında. Dünya rekoru değil elbette ancak son derece hafif olduğunu belirtmek gerek. Başarılı ergonomisiyle de birleştiğinde elinizin altında bir fare olduğunu unutuyorsunuz.
Corsair ise elinizin altında bir fare olduğunu, üstelik çok da teknolojik bir fare olduğunu hissettirmek için elinden geleni yapmış. Üründe bulunan PixArt PMW3392 sensör Corsair'e özel ve piyasadaki en hızlı sensörlerden birisi. 18000dpi'a kadar destekleyen sensör 450IPS hız ve 50G hızlanma değerlerine sahip. Sabre'yi özel yapan ise 8K polling rate desteklemesi ki bunun için iCUE'nun 4.11 versiyonunu indirmiş olmanız gerekiyor. Bir de not, iCUE 8K polling rate için sadece üst seviye sistemler için uygundur diye bir not eklemiş. Böylece Sabre RGB Pro benim gördüğüm, minimum sistem gereksinimi olan ilk oyuncu faresi olmayı başardı.
Peki 8K ne değiştiriyor, açıkçası kullanımda bunu hissedebilmek pek olası değil ancak özellikle FPS oyunlarında çok daha yüksek vuruş doğruluğu vadediyor.
iCUE üzerinden dpi ve polling rate ayarlarını değiştirebilir, fare üzerine kaydedebilir ve fonksiyon tuşlarını yeniden programlayabilirsiniz. iCUE eskisinden çok daha hızlı çalışıyor ve genel anlamda problemsiz ve yetenekli bir yazılım. Sadece 4.10 versiyonundan sonra gelen lightning ayarları biraz karmaşık, oturup deneyip yanılarak bulmanız gerekbiliyor.
Corsair bu modelde 2.1 metre uzunluğunda kumaş kablo kullanmış ve kablo oldukça yumuşak, bu sayede "bir kenardan sekip" farenizi anormal duruma sokmuyor, kolayca toplanabiliyor ve taşınabiliyor. Alt kısımdaki PTFE skatezler de hem kumaş hem de sert yüzeyli mousepad'lerde akıp gidiyor.
Sonuç
Sonuç olarak Sabre RGB Pro kullanması son derece keyifli bir oyuncu faresi. Yüksek performans ve hafiflik ararken şıklıktan da taviz vermek istemeyen oyuncular beğenecektir. Üstelik her boyutta el için de uygun ebatları var. Ürün şu anda ülkemizde 591 TL fiyatla bulunabiliyor.
CHIP Online Notu: %90
+ Başarılı işçilik
+ Son derece hafif ve performanslı
+ 8000Hz polling rate
+ Oldukça konforlu
+ Fiyatı sunduğu özelliklere göre makul
- 8000Hz için üst seviye bir bilgisayara ihtiyacınız var
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