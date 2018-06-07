Coupé ve SUV'nin mükemmel buluşması: Yeni Audi Q8
Yeni Audi Q8, coupé ve SUV konseptlerini mükemmel bir şekilde bir araya getiriyor...
Audi'nin dört kapılı coupé'nin zarifliği ve SUV'nin yükseltilmiş sürüş pozisyonunu bir araya getirmek için tasarlanan yeni üst seviye crossover'ı Q8, 5 koltuğu ile yolcular için daha fazla alan ve daha lüks bir sürüş/yolculuk deneyimi sözü veriyor.
Q8, BAS beslemesini 48 voltluk elektrikli sisteme çeviren bir 3.0 TDI motoruna sahip. Bunun anlamı da 55kmph ve 160kmph arası hızlarda motoru kapalı bir şekilde gezebilmesi ve enerjiye ihtiyaç duyulduğu anda BAS'ın motoru tekrar başlatması.
Aracın içerisinde ise kontroller, A8, A7 ve A6'da görülene benzer bir şekilde iki adet yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekrana odaklanıyor. Üst konumdaki 10.1 inçlik ekran infotainment ve gezinti sistemini kontrol etmek için kullanılırken, aşağıdaki 8.6 inçlik ekran, sürücünün iklim ve konfor sistemlerini kontrol etmesine imkan tanıyor.
Ayrıca klasik ve gezinti olmak üzere iki görüş arasında değiştirilebilen Audi'nin sanal kokpit ekranı da bulunuyor. Bunun yanı sıra Q8, Bang&Olufsen ses sistemlerine sahip ve aracın en üst sürümü 3D ses deneyimi sunan 23 hoparlör ile beraber sunuluyor.
Tour destek paketinin öne çıkan özelliği ise sürücüye hızlanırken, fren yaparken, aynı hızı ve öndeki araç ile mesafeyi korurken yardımcı olan adaptif yolculuk desteği.
Acil durum desteği, sürücünün aktif olmadığı (yorgunluk veya hastalık sebebiyle olabilir) durumları fark ederek görsel, sesli ve dokunmatik uyarılar yapıyor. Eğer bu uyarılara cevap verilmez ise sistem Audi Q8 sistemleri kontrolü eline alıyor ve aracı kendi şeridinde otomatik olarak durduruyor. Hatta araç tamamen durduktan sonra acil yardım araması da yapabiliyor.
Öne çıkan diğer özelliklerin arasında ise Audi'nin çevresinde yaklaşan araçlara karşı uyarı yaptığı ve kritik trafik geçişlerini belirlediği geçiş desteği bulunuyor ve geri geçiş trafik desteği, geri viteste ilerlerken yaklaşan arabaları otomatik olarak algılayıp sürücüyü uyarıyor.
Q8, Temmuz ayından itibaren sunulacak ama aracın fiyatı halen belirlenmiş değil.
Levent Öztürk
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