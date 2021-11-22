COVID-19 Aşıları Hakkında Bir Yalan İddia Daha: Şimdi de Lusiferaz İddiası

Sosyal medyada COVID-19 aşıları hakkında bir yalan iddia daha yayılmaya başladı. Buna göre bazı aşılar lusiferaz içeriyor. Peki nedir bu lusiferaz dedikleri, gerçekten aşılarda olabilir mi?