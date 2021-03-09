COVID-19 Aşısı Siber Savaşa Dönüşüyor: Rus ve Çinli Hacker'lar İş Başında

COVID-19 aşıları ile ilgili, Rus ve Çinli hacker'ların düzenlediği siber saldırılar hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Görünüşe bakılırsa hack saldırıları, düşünülenden çok daha derin...