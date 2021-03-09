COVID-19 Aşısı Siber Savaşa Dönüşüyor: Rus ve Çinli Hacker'lar İş Başında

COVID-19 aşıları ile ilgili, Rus ve Çinli hacker'ların düzenlediği siber saldırılar hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Görünüşe bakılırsa hack saldırıları, düşünülenden çok daha derin...

  • Levent Öztürk
COVID-19 Aşısı Siber Savaşa Dönüşüyor

Görünene göre devlet destekli hacker'ların COVID-19 aşısı verilerini çalma çabaları, düşünülenden daha derin olabilir. Hollanda gazetesi De Volkskrant'ın kaynaklarına göre Rusya ve Çin, en son Aralık ayında Avrupa İlaç Dairesi'ne (EMA) karşı siber saldırılar düzenlediler ve bu sırada aşılar ve tedaviler ile ilgili bazı belgeleri çalmayı başardılar. Bu kaynakların söylediğine göre Rus saldırganlar bir ayın üzerinde bir süre boyunca sisteme erişime sahiplerdi ve özellikle Pfizer / BioNTech aşıları için, nerelere ne kadar sevkiyat yapıldığı ve satın alım boyutlarıyla ilgileniyorlardı.

Söylenilene göre Çinliler, saldırılarını salgının erken aşamalarında, 2020'nin ilk yarısında başlattı. Rusya ise aynı yılın ilerleyen dönemlerinde saldırılara başladı. Her iki ülkenin de, aralıklı olarak saldırılarını devam ettirdiği iddia ediliyor.

EMA, Aralık ayında bir kaçak girişin yapıldığını resmi olarak açıklamış ancak saldırganlar için bir isim vermemiş veya belirli bir amaç belirtmemişti. Kurum, suç incelemesinin "sürdüğünü" söyledi ancak hack olayları hakkında bir yorum yapmayı reddetti. Rus ve Çin ise, herhangi bir kanıta bakmaksızın tüm hack saldırısı iddialarını reddetmeye devam ediyor.

Rusya ve Çin'in bu tip olaylara dahil olmuş olması çok büyük bir sürpriz sayılmaz. Her iki devletin de devlet destekli hack saldırıları konusunda hatırı sayılır bir geçmişe sahip olduğu söylenebilir ve SARS-CoV-2 aşıları (Rusya ve Çin'in kendi aşıları olan Sputnik-V ve SinoVac de dahil olmak üzere) şu anda ekonomik ve politik güç olarak kullanılıyor. Bu yüzden, her iki ülkenin de rakiplerinden bilgi sızdırma çabası söz konusu olabilir.

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