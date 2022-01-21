COVID-19 Endemi mi Oluyor? Endemi Nedir; Ne Anlama Geliyor?

Son günlerde sıklıkla "pandemi endemiye dönüşüyor" haberlerini okuyoruz. Peki ama endemi tam olarak nedir; pandemiden ne farkı var? Daha da önemlisi, COVID-19 gerçekten de endemi haline geliyor mu; yoksa henüz çok mu erken?

Endemi Nedir; Ne Anlama Geliyor?

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