COVID-19 Endemi mi Oluyor? Endemi Nedir; Ne Anlama Geliyor?

Son günlerde sıklıkla "pandemi endemiye dönüşüyor" haberlerini okuyoruz. Peki ama endemi tam olarak nedir; pandemiden ne farkı var? Daha da önemlisi, COVID-19 gerçekten de endemi haline geliyor mu; yoksa henüz çok mu erken?