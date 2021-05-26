COVID-19'un Etkileri Devam Ederken, Dünya Yeni Bir Salgınla Karşı Karşıya!

Henüz COVID-19 salgınından kurtulamadık ama şimdi yeni bir salgın tehlikesi ile daha karşı karşıyayız. Yıllardır kuş ailelerinde görülen bir grip türünün insanlara da sıçradığı bildirildi.