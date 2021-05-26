COVID-19'un Etkileri Devam Ederken, Dünya Yeni Bir Salgınla Karşı Karşıya!

Son yıllarda, dünya çapında düzinelerce ülke, yüksek derecede patojenik bir kuş gribi virüsü (AIV) olan influenza A H5N8 ile hastalanan kümes hayvanları ve yabani kuş vakalarına tanık oldu. Gribin bu alt türü genel olarak insan enfeksiyonlarıyla ilişkili değildi, ancak Şubat 2021'de güney Rusya'daki yedi kümes hayvanı çiftliği işçisi H5N8 kuş gribinin ilk belgelenmiş insan vakası haline geldiğinde bu durum değişti.
Science dergisinde yazan Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ve Shandong First Tıp Üniversitesi bilim insanları, H5N8'in türlerden türlere sıçrayabileceğini ve "felaket salgınına" dönüşme potansiyeline sahip olduğunu gösterdiğini söylüyorlar.
Araştırmacılar, "En az 46 ülke, oldukça patojenik H5N8 AIV salgınları bildirdiler" diye yazıyorlar ve ekliyorlar: "AIV'lerin küresel yayılımı, özellikle H5N8 alt tipi, kümes hayvanı yetiştiriciliği ve yaban hayatı güvenliği için önemli bir sorun haline geldi, ancak kritik olarak küresel halk sağlığı için de önemli bir sorun haline geldi."
Kuş gribi türleri, yabani kuşların göçü yoluyla dünyanın dört bir yanına sıçrayabiliyor. Virüs daha sonra bir kümes hayvanı çiftliğine girmeyi başarırsa, bir salgın kolaylıkla kök salmasına ve genellikle milyonlarca kuşun ölümüne veya itlaf edilmesine neden oluyor. Rusya'da ortaya çıkan virüs cinsi, 2.3.4 soy ağacının bir dalı olan H5N8 AIV sınıf 2.3.4.4.b'ye ait. 2.3.4 sınıfı, ilk olarak 2010 yılında Jiangsu, Çin'deki ıslak bir pazarda yerli bir ördekten izole edildi ve son yirmi yılda dünya genelinde giderek daha baskın hale geldi.
İlk olarak Jiangsu'da alındıktan sonra başlayan rutin gözetim çalışmaları, virüsün daha sonra Asya ve Avrupa'ya doğru yola çıkmadan önce, komşu ülkelerde ortaya çıkmaya başladığını gösterdi. ABD, Birleşik Krallık, Avrupa ana karası, Hindistan, İsrail, Güney Kore, Moğolistan, Çin, Japonya, Rusya, Nijerya, Güney Afrika ve daha fazlası dahil olmak üzere artık kuşlar arasında salgınlar tüm dünyada görülüyor.
Belirtildiği gibi, insanlarda henüz çok az sayıda vaka yaşandı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, son Rus salgını durumunda, tüm hastalar asemptomatik kaldı. İnsandan insana bulaşma olabileceğine dair bazı tahminler olsa da, sağlık yetkilileri şu anda bunun riskinin düşük olduğunu söylüyor.
Science'taki yeni makaleye göre, H5N8 küresel halk sağlığı için ciddi sorunlara neden olma potansiyeline sahip. Ancak haberlerin tamamı kötü değil. Araştırmacılar, potansiyel bir H5N8 salgınını önleme fırsatının hala olduğunu savunuyorlar. COVID-19, küresel bir virüs salgınının her zaman var olan tehdidini çok gerçek bir şekilde gösterdi ve hastalık salgınlarını kontrol etmek ve kontrol altına almak için dünyadaki önlemlerin çoğunu iyileştirmeye yardımcı oldu. Ama bu, kayıtsız kalabileceğimiz anlamına gelmiyor. H5N8 ve diğer potansiyel olarak sorun yaratabilecek grip türlerinin riskini ortadan kaldırmak için, Dünya genelinde tarımda büyük değişikliklerin yapılmasının yanı sıra ortaya çıkan hastalıkların izlenmesinin de gerekliliğinin altı çiziliyor.
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