COVID-19 Hastalarında "Sessiz Hipoksi" Tehlikesi

COVID-19 hastalarında ortaya çıkan "sessiz hipoksi" tehlikesi, hastalığın ciddiyetini gizleyebiliyor. Peki nedir bu "sessiz hipoksi" dedikleri?

COVID-19 Hastalarında "Sessiz Hipoksi" Durumu

Ciddi bir rahatsızlık hissetmeden oksijenin düşmesine "sessiz hipoksi" deniyor.  British Journal of Anaethesia'da yayınlanan bir makaleye göre COVID-19 hastalarında bu duruma rastlanabiliyor.

Normalde yüzde 95 ve üzerinde olması beklenen oksijen doygunluğu oranı, raporlara göre acil durum merkezlerinde stabil görünen hastalarda yüzde 80, 70 hatta bazı durumlarda yüzde 50'ye kadar düşebiliyor. Yüzde 80 ile 70 arası seviyelerde hastaların belirli sıkıntılar yaşaması ve yatakta rahat oturamaması gibi durumlar ortaya çıkması bekleniyor. Guardian'ın yoğun bakım danışmanı Jonathan Bannard-Smith ile yaptığı röportaja göre oksijen doygunluğu çok düşük olan ancak bunun farkında olmayan hastalara rastlanıyor. Bannard-Smith, bu duruma grip veya toplum kökenli pnömonide genellikle rastlanmadığını söylüyor.

Bu hastaların düşük oksijen seviyelerini hangi mekanizmayla tamamladığı bilinmiyor, ancak yaşananların sebebi COVID-19'un vücudun artan karbondioksit seviyelerini algılama işlevini engellemesi olabilir. Elbette bu durum, hastalardaki belirtilerin ciddiyetini görmekte tehlike arz ediyor.

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