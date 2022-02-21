COVID-19, Hastalık Geçince de İyileşenlerin Yakasını Bırakmıyor!

Yeni bir araştırmaya göre, 65 yaş ve üstü kişilerin yaklaşık üçte biri, 2020'de COVID-19 ile enfekte olduktan sonra en az bir yeni hastalığa sahip oldu. SARS-CoV-2 enfeksiyonunun ve uzun süreli COVID-19'un çok çeşitli ana organları ve sistemleri etkileyerek fiziksel olduğu kadar yeni zihinsel sağlık bozukluklarına da yol açtığı öne sürülüyor.
Araştırmanın verileri, 2020'den itibaren sigorta planı kayıtlarına bakan bir makaleden geliyor. Analiz için COVID-19 teşhisinden sonra yeni hastalıklara sahip olduğu belirlenen 65 yaş ve üstü 133.366 yetişkin mercek altına alındı. Sonuçlar, bu her 100 kişiden 32'sinin SARS-CoV-2 enfeksiyonunu takiben tıbbi müdahale gerektiren en az bir yeni sorun geliştirdiğini ortaya koydu. Bu veriler, 2019 ve 2020'de COVID-19'u olmayan iki kontrol grubuyla karşılaştırıldı.
Karşılaştırmalar, COVID-19'lu yetişkinlerin enfeksiyon sonrasında bir veya daha fazla hastalık geliştirme şansının COVID olmayan gruba kıyasla yüzde 11 daha yüksek olduğunu gösterdi. COVID-19 teşhisini takip eden hastalıklar arasında karaciğer anormallikleri, kalp sorunları, diyabet, solunum yetmezliği, akıl sağlığı bozuklukları, yorgunluk ve kas ağrısı yer aldı. Son ikisi en sık bildirilenler oldu.
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