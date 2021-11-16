COVID-19 İçin Yılbaşı Açıklaması: Sadece Bu Yıl Değil, En Az 5 Yıl Daha...

Ciddi bir uyarı daha geldi: "COVID-19'un sadece bu yılbaşında değil, önümüzdeki beş yılbaşı boyunca da hayatımızda olmasına karşı hazırlıklı olun!"

  • Levent Öztürk
COVID-19 için yılbaşı açıklaması!

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