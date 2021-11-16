COVID-19 İçin Yılbaşı Açıklaması: Sadece Bu Yıl Değil, En Az 5 Yıl Daha...

COVID-19'un gölgesinde geçecek bir yılbaşı daha yaklaşıyor. Hatta bir uzmana göre, yılbaşlarının ya da Noel dönemlerinin önümüzdeki beş yıl boyunca devam eden salgın nedeniyle kesintiye uğramasını beklemeliyiz.
Royal Society of Medicine COVID-19 serisinin bir parçası olarak çevrimiçi konuşan King's College London genetik epidemiyoloji profesörü Tim Spector, enfeksiyonun yüksek aşılama oranlarına rağmen insan popülasyonlarında bulunmaya devam edeceğini söylüyor. Aldığımız önlemlere bağlı olarak bu oranların ne kadar yüksek olduğunu etkileyebiliriz, ancak, kendi bulunduğu ülke olan İngiltere'deki mevcut önlemlerin tamamen "yetersiz" olduğunu söylüyor.
ZOE COVID çalışma uygulaması baş bilim insanı Spector, "Sanırım bunun sadece bu Noel'e özel olmadığını, gerçekçi bir şekilde düşünürsek belki de önümüzdeki beş yılın Noellerinde de olacağını anlamamız gerekiyor" diyor ve ekliyor: "Artık COVID-19 hakkında 'bu kışı atlatınca ve her şey yoluna girecek' diye düşündüğümüz bir yıl öncesine göre daha iyi bilgiye sahibiz. Ve durumun böyle olmadığı açıkça ortaya çıkıyor."
"Aşıların tek başına bunun için nihai çözüm olmadığının farkındayız. Bir önlemler kombinasyonuna ihtiyacımız var" diyen bilim insanı, sözlerine şöyle devam ediyor: "Aşı programını üç aşıya çıkarmamız gerekiyor. Ayrıca çığır açan enfeksiyonların olacağını anlamamız gerekiyor, şimdi biliyoruz ki aşılanmış insanlar hala virüsü bulaştırabilir ve bu bizim popülasyonlarımızda belirli bir dereceye yayılacak."
Spector ayrıca, "Bu oranların ne kadar yüksek olmasını istediğimiz, kısmen kendi gönül rahatlığımız ve uyguladığımız bazı kuralların gevşetilmesiyle belirleniyor. Geçtiğimiz yıl, aslında bunların aşıldığını düşünmüştüm; Şimdi ise bu yıl yetersiz olduklarını düşünüyorum" diyerek gelecek yıllar için de pek umutlu olmadığını ortaya koyuyor.
Spector burada Birleşik Krallık'tan bahsediyor, ancak benzer bir durum diğer ülkelerde de geçerli. Bilim insanları bu kışın ABD'de nasıl sonuçlanacağından emin değiller, ancak bazıları en kötüsüne hazırlanıyor. 12 yaşın üzerindeki ABD nüfusunun neredeyse yüzde 60'ı tam olarak aşılanmış olsa da, uzmanlar 11 Kasım itibariyle virüsle ilgili endişelerin halk arasında azaldığını, yani birçoğunun özellikle Şükran Günü ve tatil dönemi ile geçtiğimiz yıl kaybedilen zamanı telafi eden insanlar için büyük toplantılarla önleme önlemlerine karşı gevşek bir tavır alacağı anlamına geldiğini belirtiyor. Ayrıca bu yıl aşırı bulaşıcı Delta varyantının varlığının da dikkate alınması gerekiyor.
Washington Üniversitesi sağlık ölçüm bilimleri profesörü Ali Mokdad ise, geçtiğimiz hafta Associated Press'e yaptığı açıklamada, "Delta ve azalan bağışıklık - bu ikisinin birleşimi bizi geri bıraktı. Bu virüs uzun, çok uzun bir süre bizimle kalacak" şeklinde bir açıklama yapmıştı.
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