COVID-19 ile Yıllık Ölüm Oranları Ne Kadar Arttı? İşte Korkutan Sonuçlar...

2020 yılı için yeni yayınlanan bir ABD ölüm verisi, geçtiğimiz yılın ne kadar ölümcül olduğunu gösteriyor. Rapora göre 2020 yılında, 2014 - 2019 ortalamasına göre yarım milyondan fazla ABD vatandaşı hayatını kaybetti ve 2019 yılına göre %18'lik artış yaşandı. Karşılaştırma için belirtmek gerekirse, bundan önceki on yıllar boyunca ölüm sayıları %1 - 2 değişmekteydi.
Journal of the American Medical Association'da yayınlanan sayılara göre 2020 yılında toplam ABD ölüm sayısı 3.358.814'tü ve bu da, önceki yıllara göre bir miktar artmış olan 2019 yılı sayısına göre 503.976 artış anlamına geliyor. Oransal olarak bakıldığında İç Savaş yıllarında ve 1918/19 grip salgını sırasında daha fazla kişi hayatını kaybetmiş olsa da, sayı olarak önceki yıllar bu sayıya yaklaşmıyor. Virginia Commonwealth University'den başyazar Dr. Steven Woolf'un söylediğine göre artan ölümlerin yaklaşık %72'si için COVID-19 sebep gösterilebiliyor ve bu da daha önce yaptıkları çalışmalarla örtüşüyor. Kamusal olarak bildirilen COVID-19 ölümlerinin sayısı ve ülkede yaşanan fazla ölümlerin toplamı arasında kayda değer bir fark bulunuyor.
Salgın ilk başladığında kapanmaların ve ekonomik problemlerin intihar sayılarında bir artışa sebep olacağına yönelik endişeler de bulunmaktaydı. Ancak aynı dergide bir gün önce yayımlanan bir makalenin belirttiğine göre 2020 yılında, 2019 yılında göre %5,6 daha az intihar yaşandı. Kanser ölümleri neredeyse değişmedi ancak öne çıkan diğer ölüm sebepleri önceki yıllara göre %5-10 arttı. COVID-19'un arttırıcı etki oluşturduğu kalp hastalıkları, felç, diyabet ve Alzheimer kaynaklı ölümlerin sayısı ise net olarak belli değil.
Coğrafi dağılım haritası ise COVID-19 haritası ile uyumlu gözüküyor. Hawaii, Vermont ve Maine de dahil olmak üzere COVID-19 oranlarının düşük olduğu yerlerde önceki yıllara göre neredeyse ölüm artışı yaşanmadı denilebilir. Yeni Zelanda'da ise ölüm sayıları azalmış durumda.
Öte yandan New York alanının da aralarında bulunduğu, virüsün en etkili olduğu bölgelerde en büyük artışlar yaşandı.
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