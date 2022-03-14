COVID-19 Karantinası Geri Döndü, Foxconn Üretimi Durdurdu!

Foxconn ve diğer üreticiler, yetkililerin COVID-19 vakalarındaki artış nedeniyle kısmi bir sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından Çin'in Shenzhen teknoloji merkezindeki operasyonlarını askıya alıyor. Pazar günü 60 yeni enfeksiyon bildirilmesinin ardından, zorunlu olmayan hizmetler sunan işletmelerin kapatılması emri verildi ve 17 milyonluk şehirdeki herkese COVID-19 testi yapılacak.
Foxconn, dünyanın en büyük sözleşmeli elektronik üreticisi olarak biliniyor ve Apple ve Samsung gibi şirketlerin en önemli tedarikçisi. Huawei, Tencent ve Oppo gibi birçok Çinli teknoloji devinin merkezi Hong Kong sınırına yakın olan Shenzhen'de bulunuyor. Nikkei'nin bildirdiğine göre Foxconn, Longhua ve Guanlan fabrikalarındaki üretimi bir sonraki duyuruya kadar durdurduğunu söyledi. Shenzhen tesisi, Foxconn'un ülkedeki en büyük ikinci tesisi.
Çin, COVID-19'un yayılmasını sınırlamak için sert bir yaklaşım benimsemeye devam ediyor. Salgının başlangıcından bu yana toplam 4.636 ölüm ve 115.466 onaylanmış vaka bildirdi. Ülkenin en kalabalık şehri ve büyük çip üreticisi SMIC'e ev sahipliği yapan Şangay da bugünden itibaren yeni kısıtlamalar getiriyor. Diğer illere giden otobüsler durdurulacak ve şehirden ayrılmaya veya şehre girmeye çalışan herkes için PCR testinin negatif olması istenecek.
Pazar günü Şanghay'da da 64 yeni COVID-19 vakası bildirildi...
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