COVID-19 Karantinası Geri Döndü, Foxconn Üretimi Durdurdu!

Çin'de tespit edilen yeni COVID-19 vakalarının ardından alınan karantina kararı, Foxconn'un da fabrikalarını geçici olarak kapatmasına neden oldu.

  • Levent Öztürk
COVID-19 Döndü, Foxconn Üretimi Durdurdu!

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