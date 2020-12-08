COVID-19'dan Ölen Baba İçin Oğlunun Hazırladığı Ölüm İlanı Dikkat Çekti

Bazı ölüm ilanları çok dikkat çekici olabiliyor. Bunun sebebi ise kimi zaman şakacı olmaları, kimi zaman da insanların hislerine hitap etmeleri olabilir. Scott City, Kansas'tan Dr. Marvin J. Farr'ın ölüm ilanı ise bu ikinci grupta yer alıyor. İlanı yazan oğlu Courtney Farr, bu ilanda babasını öldüren COVID-19'a karşı yüz maskelerini giymeyenlere direkt olarak hitap ediyor: "Ölümü kendisinden önce COVID-19 ile enfekte olan 260.000'den fazla Amerikalıyı takip ediyor. Kendisine ait olmayan bir odada, şaşırtıcı ve korkutucu şekillerde giyinmiş insanlar kendisiyle ilgilenirken öldü. COVID-19 ile geçirdiği son günleri olması gerekenden daha zor, daha korkutucu ve daha yalnızdı. Arkadaşları ve ailesi çevresinde değildi."
Ölüm ilanında Farr'ın 1939 yılında, Amerikalıların yiyecek ve malzemeleri idareli kullanmalarının istendiği, çocuklarını İkinci Dünya Savaşı'nda savaşmak ve ölmek için gönderdikleri bir dönemde doğduğu belirtiliyor. Buna rağmen babasının "Amerikalıların pek çoğunun bir diğerini korumak için yüzlerine bir parça kumaş koymayı reddettiği bir dünyada hayatını kaybettiğine" vurgu yapıyor.
Ölüm ilanında belirtilene göre Farr, bir çiftçi, bir veteriner ve inançlı (kiliseye giden) biriydi ve "profesyonel yaşamının bilimi ve kişisel yaşamının inancı arasında bir çatışma görmüyordu."
Courtney Farr, bir Facebook yayınında ilana tepkinin çoğunun pozitif olduğunu ancak bazı kişilerin kendisini ilanı politikleştirmekle suçladığını söylüyor. Buna cevap olarak da Farr "(babamın) ölümü politikti. Ulusal bir krize sebep olan bulaşıcı bir hastalıkla izolasyon altındayken öldü. Başka türlü davranmak veya bunu gizlemek de politik bir karar (olurdu)" dedi...
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