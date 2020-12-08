COVID-19'dan Ölen Baba İçin Oğlunun Hazırladığı Ölüm İlanı Dikkat Çekti

ABD'deki yaşanan bir COVID-19 ölümünün ardından yayınlanan ölüm ilanı, maske takmayı reddedenler için önemli mesajlar içeriyor...

  • Levent Öztürk
ABD'deki bir COVID-19 ölüm ilanı dikkatleri çekti

Bazı ölüm ilanları çok dikkat çekici olabiliyor. Bunun sebebi ise kimi zaman şakacı olmaları, kimi zaman da insanların hislerine hitap etmeleri olabilir. Scott City, Kansas'tan Dr. Marvin J. Farr'ın ölüm ilanı ise bu ikinci grupta yer alıyor. İlanı yazan oğlu Courtney Farr, bu ilanda babasını öldüren COVID-19'a karşı yüz maskelerini giymeyenlere direkt olarak hitap ediyor: "Ölümü kendisinden önce COVID-19 ile enfekte olan 260.000'den fazla Amerikalıyı takip ediyor. Kendisine ait olmayan bir odada, şaşırtıcı ve korkutucu şekillerde giyinmiş insanlar kendisiyle ilgilenirken öldü. COVID-19 ile geçirdiği son günleri olması gerekenden daha zor, daha korkutucu ve daha yalnızdı. Arkadaşları ve ailesi çevresinde değildi."

Ölüm ilanında Farr'ın 1939 yılında, Amerikalıların yiyecek ve malzemeleri idareli kullanmalarının istendiği, çocuklarını İkinci Dünya Savaşı'nda savaşmak ve ölmek için gönderdikleri bir dönemde doğduğu belirtiliyor. Buna rağmen babasının "Amerikalıların pek çoğunun bir diğerini korumak için yüzlerine bir parça kumaş koymayı reddettiği bir dünyada hayatını kaybettiğine" vurgu yapıyor.

Ölüm ilanında belirtilene göre Farr, bir çiftçi, bir veteriner ve inançlı (kiliseye giden) biriydi ve "profesyonel yaşamının bilimi ve kişisel yaşamının inancı arasında bir çatışma görmüyordu."

Courtney Farr, bir Facebook yayınında ilana tepkinin çoğunun pozitif olduğunu ancak bazı kişilerin kendisini ilanı politikleştirmekle suçladığını söylüyor. Buna cevap olarak da Farr "(babamın) ölümü politikti. Ulusal bir krize sebep olan bulaşıcı bir hastalıkla izolasyon altındayken öldü. Başka türlü davranmak veya bunu gizlemek de politik bir karar (olurdu)" dedi...

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Dijital iş adamlarına şık ceketler

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
10 Aralık 2020 A101 aktüel kataloğunda TV, cep telefonu, akıllı bileklik sürprizi
Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu? (2020-2021) Kış lastiği ne zaman takılmalı?
63. Grammy Ödülleri adayları belli oldu
A101 3 Aralık 2020 aktüel kataloğunda HI-LEVEL TV, Piranha IP kamera imkanı
Günün En çok Okunanları
Vodafone, Online SüperMarket Alışverişini Sahiplenen İlk Operatör Oldu
COVID-19'dan Ölen Baba İçin Oğlunun Hazırladığı Ölüm İlanı Dikkat Çekti
Monster Notebook Mağazaları Geçici Olarak Sanal Ortamda
Samsung Galaxy S21 Ultra ve S21 Plus İlk Kez Yan Yana Göründü
En Fazla Motor Sorunu Yaşatan 10 Otomobil Modeli

 

 