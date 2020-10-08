Covid-19 pasaportu ilk kez test edilecek! Peki Covid-19 pasaportu nedir?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan önlemlerden biri de uluslararası seyahat edenlere yönelik karantina uygulamasıydı. Bu uygulamanın yerine geçecek olan Covid-19 pasaportu ilk kez test edilecek.

Covid-19 pasaportu ilk kez test edilecek! Peki Covid-19 pasaportu nedir?

Koronavirüs pandemisi kapsamında alınacak önlemlerden biri de Covid-19 pasaportu olacak. Peki Covid-19 pasaportu nedir? Ne zaman test edilecek? İşte detaylar...

Covid-19 Pasaportu Nedir?

Covid-19 pasaportu uluslararası uçuşlarda gerçekleştirilen karantina uygulamalarını ortadan kaldırmaya yönelik hazırlanan bir çalışma. Covid-19 pasaportu, yolcunun test ve aşı geçmişinin görülebileceği bir mobil uygulamadır.

Bazı ülkelerde koronavirüs riskine karşın yurt dışından gelen yolcular için karantina uygulamaları devam ediyor.

Covid-19 Pasaportu Uygulaması Ne Zaman Başlayacak?

COVID-19 pasaportu, bu hafta test edilmeye başlanacak. World Economic Forum'un (Dünya Ekonomik Forumu) bir parçası olan Commons Project Foundation tarafından geliştirilen CommonPass adlı dünyanın ilk COVID-19 pasaportu, uluslararası seyahat sonrası gerçekleştirilen karantina uygulamalarının rafa kaldırılmasını hedefliyor.

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