Covid-19 pasaportu ilk kez test edilecek! Peki Covid-19 pasaportu nedir?

Koronavirüs pandemisi kapsamında alınacak önlemlerden biri de Covid-19 pasaportu olacak. Peki Covid-19 pasaportu nedir? Ne zaman test edilecek? İşte detaylar...
Covid-19 Pasaportu Nedir?
Covid-19 pasaportu uluslararası uçuşlarda gerçekleştirilen karantina uygulamalarını ortadan kaldırmaya yönelik hazırlanan bir çalışma. Covid-19 pasaportu, yolcunun test ve aşı geçmişinin görülebileceği bir mobil uygulamadır.
Bazı ülkelerde koronavirüs riskine karşın yurt dışından gelen yolcular için karantina uygulamaları devam ediyor.
Covid-19 Pasaportu Uygulaması Ne Zaman Başlayacak?
COVID-19 pasaportu, bu hafta test edilmeye başlanacak. World Economic Forum'un (Dünya Ekonomik Forumu) bir parçası olan Commons Project Foundation tarafından geliştirilen CommonPass adlı dünyanın ilk COVID-19 pasaportu, uluslararası seyahat sonrası gerçekleştirilen karantina uygulamalarının rafa kaldırılmasını hedefliyor.
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