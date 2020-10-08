Covid-19 pasaportu ilk kez test edilecek! Peki Covid-19 pasaportu nedir?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan önlemlerden biri de uluslararası seyahat edenlere yönelik karantina uygulamasıydı. Bu uygulamanın yerine geçecek olan Covid-19 pasaportu ilk kez test edilecek.