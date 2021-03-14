COVID-19 Riskini Artıran Yeni Bir Etken Daha Ortaya Çıktı: Havada Uçuşan...

Yeni bir araştırmaya göre havadaki polen miktarı, COVID-19 bulaşma hızını arttıran önemli etkenlerin arasında yer alıyor.

  • Levent Öztürk
Havadaki polen de COVID-19 riskini arttırıyor...

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