Covid-19 Sosyal Medya Alışkanlıklarımızı Nasıl Değiştirdi?

Covid-19 sürecinde tüm dünya daha önce alışık olmadığımız bir düzende yaşamaya ayak uydurmaya çalışırken, kişisel olarak her tercihimiz ve alışkanlığımız yeniden şekillenmeye devam ediyor.