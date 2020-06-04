Covid-19 Sosyal Medya Alışkanlıklarımızı Nasıl Değiştirdi?

Covid-19 sürecinde tüm dünya daha önce alışık olmadığımız bir düzende yaşamaya ayak uydurmaya çalışırken, kişisel olarak her tercihimiz ve alışkanlığımız yeniden şekillenmeye devam ediyor.

Covid19 Sosyal Medya Kullanımını Nasıl Değiştirdi?

Covid-19 sürecinde tüm dünya  daha önce alışık olmadığımız bir düzende yaşamaya ayak uydurmaya çalışırken, kişisel olarak her tercihimiz ve alışkanlığımız yeniden şekillenmeye devam ediyor. Sadece aktif sosyal yaşantılarımızdaki alışkanlıklarımız dışında, dijital dünyadan da beklentilerimiz tam anlamıyla bambaşka bir boyut kazanmış durumda. Özellikle sosyalleşmenin askıya alındığı bu dönemde, kullanıcıların sosyal medya kanallarından beklentisi sosyalleşmekten daha çok doğru bilgi almak yönünde değişiyor.

Sosyal medyayı neden kullanıyoruz?, Son 4 ay içerisinde neler değişti? Kullanıcıların beklentileri neler? gibi sorulara yanıt arayan AdColony, Türkiye'de  14-65 yaş arasındaki katılımcılarla gerçekleştirdiği "Covid-19 Döneminde Değişen Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları Araştırması" salgın sebebiyle kullanıcıların değişen beklentilerini gözler önüne seriyor.

Araştırmaya göre Türkiye'de izolasyonun başlamasıyla kullanıcıların %61'i sosyal medya kanallarında daha fazla vakit geçiriyor. Kullanıcıların %51'i sosyal medyayı güncel bilgilerden haberdar olmak için kullandıklarını belirtiyorlar. Markaların mesajlarını  ve kampanyalarını dijitale hiç olmadığı kadar yoğunlaştırdığı bu dönemde, katılımcıların reklamlar özelinde en güvenilir buldukları sosyal medya kanalı %51 ile LinkedIn oluyor. Katılımcıların %37'si gün içinde en az 30 dakika Linkedın'de geçirdiğini belirtirken, %30'u gün içinde LinkedIn'de yarım saatten daha fazla vakit geçiriyor.

AdColony EMEA&LATAM Genel Müdürü Volkan Biçer bu dönem değişen sosyal medya  kullanım alışkanlıklarını yorumluyor. " İçinde bulunduğumuz süreçte LinkedIn ülkemizdeki kullanıcılar için daha da önem kazandı. Hem güvenilir bilgiye ulaşmak hem de evden çalıştığımız bu dönemde çalıştıkları sektöre dair haberleri daha yakından takip edebilmek herkes için çok önemli bir hale geldi. Yaptığımız araştırmaya göre katılımcıların %57'si bir hafta içerisinde LinkedIn'de mutlaka 1 ila 3  arası post paylaşımı yapıyor."

Her anımızı, iyisiyle kötüsüyle sosyal medya kanallarında yaşadığımız, haber kaynağımız olarak kullandığımız sosyal medya COVID-19 ile önemini daha da arttırmış olsa dahi, güvenilir bilgilere ulaşmak için ise doğru sosyal medya araçları kullanıcıların en çok önem verdiği nokta olmaya devam ediyor.

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