COVID-19 Vaka ve Ölüm Sayıları Düşük mü Açıklanıyor? Sayılar Doğru Değil mi

Açıklanan COVID-19 verilerinin gerçeği yansıtmadığına inanan ve gerçek olduğunu söylediği verileri kendi sistemi üzerinden yayınlayan bilim insanı Rebekah Jones'un evine düzenlenen baskın, "hükümetler doğru söylemiyor mu" sorusunu yine gündeme getirdi.

COVID-19 Verilerine Polis Baskını

Covid-19'un yayılmasının izlenmesine yardımcı olan bir veri görselleştirme aracı üreten bilim insanı Rebekah Jones'un evine silahlı polisler tarafından baskın yapıldığı rapor edildi. Jones, Twitter'da "donanım ve teknolojisine el koyulduğunu" bildirdi. Jones eğer haklıysa bu durum, bilim insanlarının gerçeği açıklama çabalarına karşı bir savaş verildiğini gösteriyor.

Pandemi başladığında Jones, Florida Sağlık Bakanlığı'nın Genel Bilgi Sistemi ekip yöneticisiydi. İnsanlara vaka oranlarına ilişkin il bazında bilgilere kolay erişim sağlayan bir gösterge panosu oluşturulmasına yardımcı oldu. Yaygın olarak kullanılan Johns Hopkins Üniversitesi'nden Global tracker uygulamasından tasarım ödünç almasına rağmen, Jones'un çalışması yerel ölçekte yenilikçi olarak kabul edildi ve diğer bölgelerde de kullanılmaya başlandı.

Mayıs ayında Jones görevden alındı, ancak sessizce gitmedi. Florida valisi Ron DeSantis'in, salgının durumunun gerçekte olduğundan daha az şiddetli görünmesi için kendisine baskı yapıldığını iddia etti. Jones, CBS News'e sitede eksik olan verilerin politik kararları yansıttığını söyledi.

Aradaki yedi ay içinde Jones, FloridaCovidAction web sitesi aracılığıyla başta Florida olmak üzere ülke çapında vaka sayılarını rapor etmeye devam etti.

Jones aleyhindeki resmi iddia, eski meslektaşlarını konuşmaya teşvik etmek için bir acil durum mesaj sistemini kullanması. Ancak Jones, CNN'e artık bu sisteme erişiminin olmadığını söyledi. Baskının asıl amacının, bilgileri sızdıran kişiyi tespit etmek olduğuna inanıyor. 

COVID-19 Verileri Doğru Açıklanmıyor mu?

Bu olay, Dünya üzerindeki neredeyse tüm ülkelerde yaşanan "hükumet doğru verileri açıklamıyor mu?" sorusunu bir kez daha gündeme getirmiş durumda. Pek çok ülkedeki vatandaşlar, özellikle son dönemde, yetkililerin gerçek vaka ve vefat sayılarını açıklamadığı fikrine sahip. Rebekah Jones da bu fikri paylaşanlardan biriydi ve evindeki tüm cihazlara, hem de silahlı bir baskın ile el konulması kafaları biraz daha karıştırmak için yeterli gibi görünüyor. 

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