COVID-19 Vaka ve Ölüm Sayıları Düşük mü Açıklanıyor? Sayılar Doğru Değil mi

Açıklanan COVID-19 verilerinin gerçeği yansıtmadığına inanan ve gerçek olduğunu söylediği verileri kendi sistemi üzerinden yayınlayan bilim insanı Rebekah Jones'un evine düzenlenen baskın, "hükümetler doğru söylemiyor mu" sorusunu yine gündeme getirdi.