COVID-19 Vakalarının Sayısı Neden Yanlış Geldi? İşte Şaşırtıcı Sebep!

İngiltere'de Covid-19 vaka sayısının bir anda sıçramasının "teknik bir sorundan" yaşandığı ortaya çıktı; bu teknik sorunun Microsoft Excel ile ilgili olduğu iddia edildi!