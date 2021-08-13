COVID-19'u ve Koronavirüs'ü Dünya Üzerinden Tamamen Silmek Mümkün mü?

COVID-19'u; daha doğrusu yeni tip Koronavirüs'ü Dünya Üzerinden Tamamen Silmek Mümkün mü? Yeni bir çalışmaya göre cevap "evet!"

COVID-19'u tamamen silmek mümkün mü?

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Keenetic Hero DSL AC1300 İncelemesi

Huawei Watch 3 Pro

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 12 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: Bilgisayar ürünleri geliyor!
Milli Okçu Mete Gazoz, Olimpiyat Şampiyonu! Gazoz kimdir, kaç yaşında? Yakından bakalım...
BİM 23 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda drone, kulaklık ve akıllı bileklik sürprizi!
A101 15 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı bilgisayar ürünleri

Günün En çok Okunanları
Apple'ın Yeni iPhone'larına Samsung Özelliği Geliyor: Her Zaman Açık Ekran!
Fenerbahçe Token ön satışı ne kadar gelir getirdi? Açıklandı
WhatsApp'ı iPhone'dan Samsung Telefonlara Aktarmak Artık Çok Kolay!
Galaxy Z Fold3'te Ekran Altı Kamera Varken Galaxy Z Flip3'te Neden Yok?
COVID-19'u ve Koronavirüs'ü Dünya Üzerinden Tamamen Silmek Mümkün mü?

 

 