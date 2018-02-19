CPU-Z ile işlemcinizi anında öğrenin!

İşlemciniz hangi nesil ve hangi model? Bu ücretsiz araçla tüm detayları kolayca öğrenin!

  • Zeynel A. Öztürk
CPU-Z ile işlemcinizi anında öğrenin!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Telefon satın alırken nelere dikkat etmeli?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Qualcomm Gigabit LTE Liderliğini Sürdürüyor
Windows 10 için 'Ultimate Performance' Testte
Galaxy S9 Tamamen Sızdı!
CODEX Microsoft DMR'ı Kırdığını İddia Etti
Uber, Windows 10 Mobile Desteğini Kesti!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir