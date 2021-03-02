CrazyLabs Türkiye'de Oyun Geliştirme Yatırımı Yapıyor

Oyun geliştirme, özellikle mobil hyper-casual oyun geliştirme günümüzün en popüler mesleklerinden biri. Sayısız sektörü olumsuz etkileyen pandemi, 2020 yılında mobil oyun pazarına inanılmaz bir başarı getirdi. Mobil oyun pazarı, 2020'nin üçüncü çeyreğinde dünya genelinde %15 büyüme sağladı ve haftalık oyun indirme sayısı 1 milyara ulaştı.
Nüfusunun %51'i 25 yaşın altında olan ve aktif mobil oyuncu sayısı 22 milyonu aşan Türkiye'de de hem tüketicilerin, hem de geliştiricilerin mobil hyper-casual oyunlara ilgisi gün geçtikçe artıyor. Bu ilgi, global pazar lideri mobil oyun firmalarının Türkiye'de yeni yatırımlar yapmalarını sağlıyor.
Phone Case DIY, Acrylic Nails, I Can Paint, Tie Dye, ASMR Slicing, Soap Cutting gibi oyunlarla dünyanın en büyük üç hyper-casual oyun geliştirici ve yayıncı firmasından biri olan CrazyLabs'ın CrazyHubs Türkiye hızlandırıcı programı da, bu yatırımlardan biri.
Geçtiğimiz yıl Hindistan ve İsrail'de başlatılan CrazyHubs, oyun tasarlayan, geliştiren ve pazarlamak isteyen ekiplere özel bir 'başarı' paketi.
Mobil hyper-casual oyun üreten geliştirici ekipler için hazırlanmış bir hızlandırıcı programı olan Crazyhubs'ta program süresince katılımcılara üç aylık kapsamlı bir eğitim programı, aylık ödenek, eğlenceli bir fiziksel ofis ortamı, CrazyLabs profesyonelleri tarafından proje danışmanlığı ve mentorluk bir arada sunuluyor. Bu program sonunda, oyun geliştirme takımları kendi oyun stüdyolarını kurma yolunda emin adımlar atmaya başlamış olacak.
Programı tamamlayan geliştiriciler CrazyHubs Diploması'na sahip olacaklar ve oyunları başarılı bulunursa CrazyLabs tarafından kar paylaşımlı gelir modeli sunacak yayıncılık anlaşmasını değerlendirmeye hak kazanacaklar.
CrazyLabs Türkiye Lideri Onur Uça "Ülkemizde genç ve yetenekli oyun geliştiricilerinin sayısı her geçen gün artıyor ve gün geçtikçe daha kaliteli projeler görüyoruz. CrazyHub İstanbul Hızlandırıcı programımızla hyper-casual mobil oyun geliştiricilere global pazarda başarılı olmaları için ihtiyaçları olan ortamı sağlayacağız. Hedefimiz Türkiye'den yeni hit oyunlar ve başarılı stüdyolar çıkarmak." diyor.
Bahçeşehir Üniversitesi BUG LAB tarafından da desteklenen CrazyHubs İstanbul için başvurular https://www.crazylabs.com/crazyhubs/turkey/ adresinde başladı ve katılımcıların ekip olarak başvurması teşvik ediliyor.
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