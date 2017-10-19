Creative Cloud'a Gelecek Yeni Uygulamaları!
Adobe, Creative Cloud'a gelecek beş yeni uygulamayı duyurdu!
Adobe, Max etkinliğinde birçok duyuru yaptı, bunların arasında Creative Cloud portfolyosuna eklediği beş yeni uygulama da bulunuyor: Tasarım için XD, Dimension ve Spark. Video için Character Animator ve fotoğraflar için Lightroom.
Lightroom'daki yeniliklerden burada bahsetmiştik. Tasarıma yönelik XD, Dimension ve Spark'a gelelim. Adobe XD bir yılı aşkın süredir beta sürümündeydi ve Windows Store'da bulunmasa da, aslında bir UWP uygulaması (en azından Windows için olanı). Firmanın söylediğine göre "mobil, web veya herhangi bir dijital temas noktası için ilgi çekici deneyimlerin çabucak prototipini ve tasarımını yapmak için sıfırdan yapıldı."
Adından da tahmin edebileceğiniz gibi Adobe Dimension, tasarımcıların 3D çalışmaları için bir program. Firma, 3D'nin şimdiye kadar "grafik tasarımcılar için zor ve pahalı" olduğunu söylüyor, ama bu tarz tasarımları yapmak sanal ve artırılmış gerçekliğin de popülerleşmesiyle son zamanlarda trend olmuş durumda.
Firma, Adobe Spark ile "dakikalar içerisinde etkileyici grafikler, web sayfaları, video hikâyerleri" yapabileceğinizi söylüyor. Hatta otomatik olarak özel şablonlar bile oluşturuyor.
Son olarak, Character Animator bir buçuk senenin ardından beta olmaktan çıkıyor. The Simpsons'u takip edenler hatırlayacaktır, 2016 Mayıs ortalarında, The Simpsons'un bir canlı bölümü bu yazılımı kullanarak yayınlanmıştı.
Tüm bu uygulamalar yakında Adobe Creative Cloud üyelerine gelecektir.
H. Hüseyin Öztürk
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