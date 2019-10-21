Crusader Kings III Duyuruldu!

En büyük strateji serilerinden biri olan Crusader Kings, yeni oyunuyla dönüyor. Crusader Kings III fragmanı yayınlandı!

  • Ercan Uğurlu
Crusader Kings III Duyuruldu!

Paradox Interactive, hafta sonu gerçekleştirilen PDXCON 2019 etkinliğinde Crusader Kings serisinin devam oyununu tanıttı. Crusader Kings III olarak resmen tanıtılan yeni oyun, gelecek sene piyasaya çıkacak.

Crusader Kings 3 - Announcement Trailer - An Heir is BornCrusader Kings 3 - Announcement Trailer - An Heir is Born
An heir is born! In real strategy, your greatest weapon will be your cunning. Prepare yourself to secure the throne in Crusader Kings III and unlock rewards: Sign-Up: - Unlock The Old Gods expansion for CK2 Refer Friends: - Unlock the exclusive Forum Pack, Official Wallpapers + Pagan Fury Music Pack Play CK2 - Now Free To Play on Steam - Unlock rewards for CK3 Paradox on YouTube: --------------------------------- ParadoxInteractive - Trailers, Feature Breakdowns, Dev Diaries, and more. ParadoxExtra - Gameplay of our video games, convention coverage, and other fun things from Paradox! Paradox Grand Strategy - Gameplay of our Grand Strategy Games. CK2, EU4, HOI4, Stellaris, and Imperator.

Ortaçağ temalı fetih savaşlarının yer alacağı, bol entrikalı, din öğeleri ve yüksek dramanın sahne alacağı Crusader Kings III, görsel olarak da elbette yeniliğe gitmiş. 3D karakter modellerini yenileyen , daha derin bir simülasyon ve daha ayrıntılı bir harita ile gelecek olan Crusader King III, şirket tarafından yeni nesil büyük strateji oyunlarının başlangıcı olarak nitelendiriliyor.

Crusader Kings III'e oldukça güvenen Paradox Interactive, oyunun bir de fragmanını paylaştı. Hemen yukarıda izleyebileceğiniz Crusader Kings III, 2020 yılında Steam ve Xbox Game Pass'te PC için bulunabilecek.

Bu arada Crusader Kings II'nin, şu an Steam'de ücretsiz olarak yer aldığını da belirtelim.

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