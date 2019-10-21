Crusader Kings III Duyuruldu!
En büyük strateji serilerinden biri olan Crusader Kings, yeni oyunuyla dönüyor. Crusader Kings III fragmanı yayınlandı!
- Ercan Uğurlu
Paradox Interactive, hafta sonu gerçekleştirilen PDXCON 2019 etkinliğinde Crusader Kings serisinin devam oyununu tanıttı. Crusader Kings III olarak resmen tanıtılan yeni oyun, gelecek sene piyasaya çıkacak.
Ortaçağ temalı fetih savaşlarının yer alacağı, bol entrikalı, din öğeleri ve yüksek dramanın sahne alacağı Crusader Kings III, görsel olarak da elbette yeniliğe gitmiş. 3D karakter modellerini yenileyen , daha derin bir simülasyon ve daha ayrıntılı bir harita ile gelecek olan Crusader King III, şirket tarafından yeni nesil büyük strateji oyunlarının başlangıcı olarak nitelendiriliyor.
Crusader Kings III'e oldukça güvenen Paradox Interactive, oyunun bir de fragmanını paylaştı. Hemen yukarıda izleyebileceğiniz Crusader Kings III, 2020 yılında Steam ve Xbox Game Pass'te PC için bulunabilecek.
Bu arada Crusader Kings II'nin, şu an Steam'de ücretsiz olarak yer aldığını da belirtelim.
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