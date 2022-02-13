Crusader Kings III: Royal Court'ta Tahtınıza Yerleşin

Hanedanınız krallığınızın kalbi ve artık Crusader Kings III: Royal Court'ta ziyaretçileri görkemli hayatınızla şaşırtacak, muhteşem eşyalarınızı ve eserlerinizi sergilemek için hayati önem taşıyan devlet işlerine girişebileceksiniz. Evet, Paradox'un ödüllü grand strateji rol yapma oyunu için ilk büyük genişleme paketi artık erişilebilir durumda.