CS GO Fps arttırma nasıl yapılır? İşte kolay çözüm yolları

CS GO Fps arttırma nasıl yapılır? sorusuna yanıt arıyorsanız, sizler için yapılması gereken adımları sıraladık. İşte fps arttırmak için çözüm yolları...

CS GO Fps arttırma nasıl yapılır? İşte kolay çözüm

CS: GO FPS arttırma durumları için yapmanız gerekenler bu yazı da bellirtilmiştir. Daha kaliteli ve keyifli bir CS: GO zevki için yapılması gerekenlere göz atmak isteyenler yazıyı dikkatlice inceleyebilirler.

CS: GO oyunu için pek çok insanın başı FPS konusunda derttedir, bu yazıda size daha çok FPS almanız için elden geldiğince yardım edilir: CS: GO oyununda FPS değerlerinizi daha yüksek duruma getirmek için çok uğraş vermenize gerek yoktur. Bu yazı da, yazılımsal ve donanımsal biçimde sizlere yardım edilecektir. CS: GO başlangıç bölümleri ve CS: GO konsol komutları yardımınıza koşacaktır. 

CS GO Fps Arttırma da Ekran Kartı Ayarları (Nvıdıa)

  • Görüntü Ayarlarına gir Ön Ayarla yapıp  Performansa ayarlayın.
  • 3D Ayarlarına girip yönetilme işlemi yapın.
  • Bu söylenen  ayarlarının yapılmasının ardından tekrardan, Görüntü Ayarlarını Ön Ayarla  Yap bölümünden benim tercihlerimi bas ve şunlara önem ver seçeneğine tıklayıp performans'a geçmeniz gerekir.

Masaüstü Performans Ayarları

Bilgisayarıma girip  sağ tıkla ardından Gelişmiş sistem ayarları, Gelişmiş, Ayarlar, En iyi performans için ayarla butonuna bas ve ayarla seçeneğine tıkla.

CS: GO Çalıştırma Seçenekleri

  • -freq 144 (oynadığınız monitör kaç hz ise o  hz'yi  yazmanız gerekir. 144 yerine, genelde laptoplar 60 hz olur, ve 144 hz yerine 75 hz olarak yazılır.)
  • -high (İşlemcinin CS: Go oyununa öncelik yaratılmasını sağlar.)
  • -nojoy (Joystik devre dışı bırakılır)
  • -novid (Oyuna giriş introsu yok edilir)
  • -nod3d9ex (ALT - TAB hızlanır)
  • +cl_forcepreload 1 (Harita önceden verilir)

CS: GO Konsol Komutları

fps_max 300 (300 oynamak en iyisidir. Hiçbir şekilde fps değerinizi serbest bırakmaz ve sizi sıkmaz, en iyisi ve önerileni budur.)

mat_queue_mode 2 (İşlemcinin performansını arttırır)

Oyunun bu komutları haricinde fps değerlerinize direkt olarak komuta eden farklı komut yoktur ve kullanmanız tavsiye edilmez, default olması en iyisi olacaktır.

CS: GO FPS Arttırma: Oyun İçi Görüntü Ayarları

Görüntü ayarlarını 4:3 ve 1024×768 veya 800×600 ayarlarında bırakırsanız FPS değerlerinizde iyi artışlar olur.

Diğer ayarlar biraz daha oyuncudan oyuncuya farklılaşır ama en fazla değer için bu ayarlar çok iyidir.

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