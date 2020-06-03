Cuma Günü Yaşanacak Kısmi Gölgeli Ay Tutulması İçin Geri Sayım Başladı

Cuma günü gerçekleşecek ve Türkiye'den de gözlemlenebilecek olan kısmi gölgeli Ay tutulması saat kaçta başlayacak? İşte Beklenen ay tutulması ile ilgili bilmeniz gereken her şey.

Cuma Günü Kısmi Gölgeli Ay Tutulması Yaşanacak

5 Haziran Cuma günü yaşanacak Ay tutulması, diğerlerinden farklı olacak. Yaşanacak olan "yarı gölgeli" Ay tutulması, aralarında kısmi ve tam Ay tutulmasının da bulunduğu tutulma türlerinden biri.

Yarı gölgeli (penumbral) Ay tutulması, Ay, Güneş ve Dünya tam olarak birbiriyle aynı hizaya gelmediğinde yaşanıyor. Ay, Dünya'nın gölgesinin biraz dışında kaldığında bu tür tutulma gerçekleşiyor. Her üç Ay tutulmasından biri, yarı gölgeli Ay tutulması olarak gerçekleşiyor.

Ay Tutulması Saat Kaçta Yaşanacak?

Tutulma, Türkiye'de 20:45'te başlayacak ve 22:24'te en belirgin duruma ulaşacak. Yarı gölgeli tutulma, 00:04'te sona erecek.

Gözlerinize kalıcı hasar verebilen Güneş tutulmasının aksine, Ay tutulmasını çıplak gözle seyretmek (sadece Ay'a baktığınız için) gözleriniz için bir tehlike oluşturmuyor. 

Bu arada 21 Haziran 2020'de bir parçalı Güneş tutulmasının olacağını ve bu tutulmanın ülkemizden gözlemlenebileceğini söyleyelim.

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