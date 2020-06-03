Cuma Günü Yaşanacak Kısmi Gölgeli Ay Tutulması İçin Geri Sayım Başladı

Cuma günü gerçekleşecek ve Türkiye'den de gözlemlenebilecek olan kısmi gölgeli Ay tutulması saat kaçta başlayacak? İşte Beklenen ay tutulması ile ilgili bilmeniz gereken her şey.